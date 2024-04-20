المئات يتظاهرون في العاصمة الأرجنتينية تنديدًا بالعدوان على غزة

غزة - فلسطين أون لاين

خرج المئات في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، اليوم السبت، بمسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وطالب المتظاهرون بوقف الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، ووقف إطلاق النار الفوري، وإنقاذ الشعب الفلسطيني من وحشية الاحتلال.

ورفعوا الأعلام الفلسطينية والأرجنتينية، ويافطات تؤيد حق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال، وأخرى تدين العدوان والإبادة، وتطالب بقطع العلاقات السياسية والتجارية مع "إسرائيل وخاصة مع شركة المياه الاسرائيلية "ميكروت" التي وقعت مع عدد من المقاطعات الأرجنتينية اتفاقيات تعاون، لسرقة مياه الشعب الأرجنتيني كما تفعل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتخللت المسيرة كلمات، وقصائد شعر، ومقاطع مسرحية تعبر عن وحشية العدوان والإبادة، وتطالب بوقف العدوان ومحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق الإنسانية.