أردوغان يلتقي هنية بإسطنبول وهذه أبرز الملفات على طاولة اللقاء "المغلق"

غزة - فلسطين أون لاين

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إسماعيل هنية في إسطنبول، في اجتماع مغلق بقصر "بهشه دولمة".

وفي التفاصيل، قالت صحيفة "صباح" التركية، إن المحادثات تتركز على الخطوات التي يجب اتخاذها لوقف إطلاق النار، وكذلك التطورات المتعلقة بالعدوان "ألوحشي" على قطاع غزة والقضايا المتعلقة بزيادة المساعدات الإنسانية للقطاع.

ويوم أمس الجمعة، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس في بيان لها، وصول رئيس مكتبها السياسي إلى تركيا على رأس وفد من قيادة الحركة.

وأوضحت الحركة، في بيانها، أن الوفد سيلتقي الرئيس التركي، لبحث تطورات العدوان الإسرائيلي، وحرب "الإبادة الجماعية" المستمرة ضد قطاع غزة، وتطورات القضية الفلسطينية.

والأربعاء الماضي، شبّه أردوغان، حركة حماس اليوم، بـ"القوات الوطنية التركية إبان حرب الاستقلال"، مشيراً في كلمة له بأنه سيستقبل "قائد القضية الفلسطينية"، نهاية الأسبوع الجاري، في إشارة إلى هنية.

أردوغان أكد في كلمته أمام حزبه أنه سيكون "صوت الشعب الفلسطيني المظلوم ما أعطاني الله الحياة، حتى لو تُركت وحدي"، كما شدد على أنه لا يمكن لأحد التشكيك في مواقفه الحساسة تجاه فلسطين، مضيفاً: "حياتنا اكتسبت مغزى مع القضية الفلسطينية".

المصدر / وكالات