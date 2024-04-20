نشطاء "أسطول الحرية" مصممون على الإبحار إلى غزة رغم التهديدات الإسرائيلية

ترجمة خاصة _ فلسطين أونلاين

من المقرر أن ترسل مجموعة من منظمات حقوق الإنسان أسطولًا من أربع سفن إلى غزة من إسطنبول الأسبوع المقبل، في تحد للحصار الذي بفرضه الاحتلال على القطاع الفلسطيني، حسبما أعلن نشطاء يوم الجمعة.

وتحدث أعضاء تحالف أسطول الحرية (FFC) من حوض بناء السفن في "توزلا" بإسطنبول، على متن سفينة أكدنيز، إحدى السفن الأربع التي ستنطلق في الرحلة. وأعربوا عن تصميمهم على الوصول إلى غزة رغم التهديدات "الإسرائيلية."

حضر المؤتمر الصحفي نشطاء من مختلف منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك آن رايت وهويدا عراف من القارب الأمريكي، ويندي جولدسميث من القارب الكندي، وتورستين دالي من FFC النرويج، وزاهر بيراوي من اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، وزوهار تشامبرلين ريجيف من FFC، وكارلوس تروتا من منظمة أطباء بلا حدود، وفوزية محمد حسن من ماليزيا، وميديا ​​بنجامين من المجموعة الأمريكية Code Pink، وسوزان أديلي من نقابة المحامين الوطنية الأمريكية.

وتعيد هذه المبادرة إلى الأذهان ذكريات حادثة سفينة مرمرة عام 2010 عندما أدت محاولة كسر الحصار الإسرائيلي على غزة إلى مقتل عشرة أشخاص بعد أن داهم الجيش الإسرائيلي السفينة في المياه الدولية. وأدى الحادث إلى توتر العلاقات الدبلوماسية التركية الإسرائيلية بشكل كبير.

هذه المرة، قامت هيئة الإغاثة الإنسانية (IHH)، المنظم الرئيسي للتحالف، باستعدادات واسعة النطاق، بما في ذلك شراء ثلاث سفن.

ومن المتوقع أن تنضم سفينة أخرى قادمة من إيطاليا. وسيشارك في الرحلة حوالي 1000 شخص، برفقة 100 صحفي مزودين باتصالات بالإنترنت والأقمار الصناعية.

وبينما يهدف التحالف إلى الانطلاق الأسبوع المقبل، فإن مسألة الإذن الرسمي لا تزال غير واضحة. وقال مصطفى أوزبك المسؤول الإعلامي في هيئة الإغاثة والمساعدات الإنسانية "مازلنا نتفاوض مع المسؤولين الأتراك" مضيفًا أن الحصول على إذن من قبرص لن يكون ضروريًا.

وعلى الرغم من الاستعدادات الجارية، فمن غير المؤكد متى أو ما إذا كانت السفن ستبحر أم لا. وبينما تلتزم الحكومة التركية الصمت، أعرب المسؤولون "الإسرائيليون" عن أملهم في تأجيل المحاولة إلى أجل غير مسمى. وتصنف "إسرائيل" منظمة IHH على أنها "منظمة إرهابية" منذ عام 2008.

لكن مصادر تركية مطلعة على الأمر تشير إلى أن القافلة قد تكون لديها فرصة للإبحار، رغم أن وصولها إلى غزة غير مؤكد.

وقالت المصادر لموقع "Middle East Eye"، إن المسؤولين الأتراك يشعرون بالقلق من دخول الأسطول المياه البحرية الإسرائيلية، خوفًا من المزيد من التعقيدات في العلاقات الثنائية.

وأشارت المصادر إلى أن الحكومة التركية تعتقد أنها بذلت جهودًا كبيرة لإنهاء الصراع، بما في ذلك فرض قيود على الصادرات إلى "إسرائيل" والتي يمكن أن تدعم صناعتها الدفاعية خلال الحرب المستمرة.

ويعتقد أوزبك من منظمة IHH أن يوم 24 أبريل سيكون موعدًا واقعيًا للمغادرة، ولكن هناك تحديات فنية مختلفة تحتاج إلى معالجة، مثل صيانة السفن، وتوظيف الطاقم، وتوفير مساحة إضافية للسرير، وتخزين الطعام والمشروبات وغيرها من الضروريات.

وقالت آن رايت، العقيد السابق بالجيش الأمريكي الذي استقال في عام 2003 بسبب معارضتها لغزو العراق، لموقع "Middle East Eye"، إنهم عازمون على إنجاز مهمتهم. “نحن نعلم أن الحكومة التركية تعمل بجد على الصعيد الدبلوماسي وفي المجال الإنساني. ومع ذلك، فإننا نتوقع دعمهم ودعم الحكومات الأخرى لمهمتنا”.

’بموجب القانون الدولي، لا يحق لإسرائيل مهاجمة سفينة مليئة بالمدنيين والمساعدات الإنسانية ‘

- آن رايت، عقيد سابق بالجيش الأمريكي

"ليس هناك طريقة لا نستطيع الإبحار بها. وأضافت: "لا توجد طريقة تمنعنا من الوصول إلى غزة".

وفي إشارة إلى الغارة التي شنها الجيش الإسرائيلي على سفينة مرمرة، قال رايت: "في حالة وقوع مثل هذا الهجوم، نتوقع من جميع الحكومات احترام القانون الدولي. وبحسب القانون الدولي، لا يحق لإسرائيل مهاجمة سفينة مليئة بالمدنيين والمساعدات الإنسانية”.

وقالت هويدا عراف، محامية حقوق الإنسان: “هناك احتمال أن تهاجمنا إسرائيل. نأمل فقط ألا يفعلوا ذلك، لأن العالم كله سيراقبنا. وحتى لو فعلوا ذلك، فسنتبنى المقاومة غير العنيفة”.

أما بالنسبة لإمكانية إعادة توجيه السفن إلى وجهات بديلة مثل مصر، فقد ذكر رايت أنهم سيقيمون الوضع في ذلك الوقت.

"نحن نعلم أن هذه أوقات خطيرة للغاية بالنسبة للمنطقة. ولكن الشعب الفلسطيني في خطر أيضًا. ولذلك، فإن التصعيد بين إيران وإسرائيل، على سبيل المثال، لن يكون له أي تأثير على قرارنا”.

وفي الوقت نفسه، بينما كان أعضاء التحالف يتواصلون مع الصحافة، استمر العمل المكثف على متن سفينة أكدنيز.

في الأصل سفينة سياحية مزينة بصور الشواطئ الإيطالية واليونانية والجبل الأسود، تخضع أكدنيز لعملية تحول شاملة.

تم تغيير أسماء القاعات لإثارة موضوعات الحرية، بينما تمت إعادة تسمية أحد المطاعم إلى "ليبرتاس"، والتي تعني الحرية باللغة اللاتينية.

ويتم إعادة تزيين كل غرفة لاستيعاب ناشطين اثنين على الأقل، وتم إعادة تخصيص مطعم سابق ليصبح غرفة صحفية مجهزة بالإنترنت على مدار الساعة والاتصال عبر الأقمار الصناعية للصحفيين.

"تتكون هذه السفينة من ثمانية طوابق، وتتسع لاستيعاب 800 شخص. قال أوزبك: “إنها تحتوي على جميع وسائل الراحة اللازمة لسلامة النشطاء”.

“هناك اهتمام هائل بالمشاركة في تحالف الأسطول. لقد تلقينا 12000 طلب عبر الإنترنت من عشرات البلدان. الناس متحمسون للإبحار إلى غزة ويكونوا جزءًا من هذه المهمة التاريخية”.