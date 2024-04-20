"شتائم ناعمة" في مكالمة مليئة بـ"الصراخ" بين نتنياهو ووزيرة خارجية ألمانيا!

غزة - فلسطين أون لاين

"محادثةٌ صعبة" هكذا وصفت وسائل الإعلام العبري المكالمة التي درات بين رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزيرة خارجية ألمانيا أنالانا بوك، بعد مشادة "قاسية" وشتائم "ناعمة" بين الطرفين.

وقالت القناة 13 العبرية، إن المحادثة تناولت الأوضاع الجارية في قطاع غزة، والتي نفى خلالها نتنياهو وجود مجاعة، أو تدهور في الأوضاع الإنسانية.

وبحسب القناة، فبعد أن عرض بنيامين نتنياهو صوراً قال إنها تظهر أن الحياة في غزة "طبيعية جداً"، وأن التقارير التي تتحدث عن المجاعة في القطاع كاذبة.، واجهته وزيرة الخارجية الألمانية بلهجة قاسية: كيف للتقارير أن تكذب؟

وتابعت: "أوصي بعدم الاستمرار في عرض هذه الصور لأنها لا تصف الوضع الحقيقي في غزة، "هناك جوع في غزة".

وبحسب ما أوردته القناة 13 العبرية، في سرد تفاصيل المكالمة، فلقد رفع نتنياهو صوته قائلًا:"هذا حقيقي. إنه واقع. نحن لسنا مثل النازيين الذين خلقوا صوراً مزيفة للواقع الافتراضي".

ومن جهتها، أجابته الوزيرة الألمانية وهي تصرخ: "هل تريدون القول إن أطباءنا في غزة لا يقولون الحقيقة؟ هل تريدون القول إن وسائل الإعلام الدولية تكذب؟".

واضافت الوزيرة، إنها تستطيع أن ترى صور الجوع في هاتفها، فنصحها نتنياهو أن تُدخل هاتفها إلى غزة وتصّور الحياة العادية هناك في الأسواق وشواطئ البحر.

وفي ختام المحادثة طالبت الوزيرة بفتح المجال لإدخال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة.

يُشار إلى أن ألمانيا من أكثر الدول دعماً للاحتلال "الإسرائيلي" منذ بدء الحرب على قطاع غزة، حيث ضاعفت صادرات الأسلحة لتل أبيب وساندتها أمام المجتمع الدولي، كما منعت وقمعت كل المظاهرات التي خرجت نصرة لقطاع غزة، كما حاربت كل الأصوات التي تؤيد فلسطين، وتعرض كثيرون للفصل من أعمالهم بسبب موقفهم أو رفضهم لقتل الأطفال في غزة.