بشكل "مُتعمّد".. الاحتلال يدمّر أكبر مصنع للأدوية في قطاع غزة

غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت بلدية دير البلح، اليوم السبت، أن الاحتلال الصهيوني دمّر خلال حربه الهمجية على دير البلح، أكبر مصنع للأدوية في قطاع غزة.

وقالت بلدية دير البلح، في تصريح صحافي، "في ظل استهداف الاحتلال الممنهج للمنظومة الصحية في قطاع والتي بدأها باستهداف المستشفيات والمراكز الصحية وإخراجها عن الخدمة. ومرورًا باستهداف الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف، وليس آخرة استهداف أكبر مصنع للأدوية في قطاع غزة والمتواجد في دير البلح حي صلاح الدين".

وأوضحت أن الاحتلال تعمّد استهداف المصنع بشكل "مباشر" وذلك أثناء التوغل المحدد للمنطقة الشرقية من دير البلح.

وأكدت البلدية أن هذا الاستهداف المتعمد من الاحتلال للمنظومة الصحية يأتي في سياق السياسة الصهيونية لتفريغ قطاع غزة وجعله غير صالح للحياة واستكمال لحلقات التدمير الممنهج لكل القطاعات التي من شأنها أن تعزز الوجود الفلسطيني على الأرض.

ولليوم الـ 197 على التوالي، يواصل الاحتلال حربه التدميرية على قطاع غزة، مخلفًا أكثر من 34 ألف شهيد، وما يقارب 76 ألف جريح.