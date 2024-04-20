الصحة بغزة: حصيلة ضحايا العدوان تتجاوز الـ 24 ألف شهيد

غزة - فلسطين أون لاين

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" على غزة، جرّاء تواصل القصف على كافة مناطق القطاع.

وأعلنت "الصحة" خلال التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" المستمر لليوم الـ 197 على قطاع غزة، ارتقاء 37 شهيدًا وإصابة 68 آخرين، في 4 مجازر ارتكبها الاحتلال خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبذلك، ارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" العسكري على قطاع غزة إلى 34049 شهيدًا، بالإضافة لـ 76901 مصابًا بجراح متفاوتة، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 الماضي.

وقالت "الصحة"، إنه لايزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

