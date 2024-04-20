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الكويت تأسف لفشل مجلس الأمن في تبني قرار بقبول فلسطين عضوا في الأمم المتحدة

20 ابريل 2024 . الساعة 10:38 بتوقيت القدس
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الكويت تأسف لفشل مجلس الأمن في تبني قرار بقبول فلسطين عضوا في الأمم المتحدة

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن أسفها لفشل مجلس الأمن في تبني قرار يوصي بقبول دولة فلسطين عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة مما يعرقل الجهود الدولية في التوصل إلى حل لهذا الصراع في المنطقة وإيقاف الاعتداءات المستمرة على الشعب الفلسطيني من قبل القوة القائمة بالاحتلال.

ودعت دولة الكويت في بيان صحفي اليوم السبت مجددا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والتاريخية من أجل تحقيق حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وإلى بذل أقصى الجهود لحماية الشعب الفلسطيني والمحافظة على مقدراته ومكتسباته وحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة.

 يذكر أن مجلس الأمن فشل الخميس في تبني مشروع قرار قدمته الجزائر نيابة عن المجموعة العربية يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوا كامل في الأمم المتحدة، وصوت لمصلحة القرار 12 عضوا من بين أعضاء المجلس الـ15 وعارضته الولايات المتحدة وامتنعت عن التصويت المملكة المتحدة وسويسرا.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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