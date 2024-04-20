انفجار يهزُّ قاعدة "كالسو" العسكرية بالعراق

غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، فجر اليوم السبت، وقوع انفجار في مقر للحشد الشعبي في قاعدة كالسو العسكرية في ناحية المشروع طريق المرور السريع شمال محافظة بابل.

وقالت هيئة الحشد الشعبي، في بيان لها، إن "انفجارًا وقع في مقر للحشد الشعبي في قاعدة كالسو العسكرية في ناحية المشروع طريق المرور السريع شمال محافظة بابل".

وأوضحت أن فريقًا تحقيقيًا وصل على الفور الى المكان، مشيرةً إلى أن الانفجار تسبب بوقوع خسائر مادية وإصابات وسنوافيكم بالتفاصيل في حال انتهاء التحقيق الاولي.

وأعلنت مصادر أمنية عراقية عن سقوط 3 جرحى كحصيلة أولية لانفجار في قاعدة "كالسو" العسكرية.

من جهتها قالت وسائل إعلام دولية، إن الترجيحات تشير إلى أن العدوان نُفذ بطائرات مسيّرة وكانت الانفجارات قوية في قاعدة "كالسو".

وقال مصدران أمنيان لرويترز إن الانفجار في قاعدة عسكرية تستخدمها قوات الحشد الشعبي العراقية جاء نتيجة ضربة جوية مجهولة المصدر.

تأتي تلك الأحداث، بعد أقل من 24 ساعة على الانفجارات التي حدثت قرب مطار أصفهان وقاعدة هشتم شكاري الجوية في الجيش الإيراني، وسط تقارير"إسرائيلية" وأمريكية عن هجوم "إسرائيلي" ردًا على ضربات نفذتها إيران ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح التليفزيون الإيراني، أن أصوات الانفجارات ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية لثلاث مسيرات صغيرة في أجواء أصفهان، مؤكدًا أنه لا انفجارات بأي منشأة حساسة في البلاد.

