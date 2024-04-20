لليوم الثالث على التوالي.. الاحتلال يواصل اقتحامه وحصاره لمخيم نور شمس بطولكرم

غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الثالث على التوالي، اقتحامه واعتداءه "المُسلّح" على مخيم نور شمس شرقي طولكرم، شمال الضفة الغربية.

وأكدت مصادر صحفية، أن قوات الاحتلال حاصرت منزلًأ في المخيم، واستهدفته بعد ساعات بعدة صواريخ من "إنيرجي".

وتجددت الاشتباكات المسلحة بين المقاومين الذين تصدّوا لاقتحام قوات الاحتلال، منذ اللحظة الأولى، ما أدى إلى إصابة ضابط و3 جنود "إسرائيليين" منذ أمس الجمعة حتى صباح اليوم.

وقالت سرايا القدس-كتيبة طولكرم، "يواصل مقاتلونا التصدي واستهداف قوات الاحتلال بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة".

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بارتفاع عدد الشهداء برصاص الاحتلال في مخيم نور شمس بطولكرم إلى 5

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، عن فقدان الاتصال بطواقمه داخل مخيم نور شمس بعد دخول سيارتي إسعاف للتعامل مع الإصابات منذ أكثر من ٣٠ دقيقة، وجاري التنسيق مع الصليب الأحمر.

وأمس الجمعة، استشهد 5 مقاومين، بينهم قائد كتيبة طولكرم في سرايا القدس – الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في استهداف صهيوني لمنزل بمخيم “نور شمس”، بعد اشتباكات استمرت أكثر من 24 ساعة.

وأعلن جيش الاحتلال عن اغتيال قائد كتيبة طولكرم في سرايا القدس، محمد جابر (أبو شجاع)، بقصف لمنزل تحصّن فيه مقاومون في مخيم نور شمس. ونعت مساجد طولكرم القائد (أبو شجاع) الذي استشهد مع رفاقه بعد ملحمة بطولية من الاشتباك مع الاحتلال.

كما ونعت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة طولكرم شهداء مخيم نورشمس، وأعلنت حالة الحداد العام والاضراب التجاري الشامل لجميع مناحي الحياة من يومي الجمعة والسبت.

وصباح أمس، أفادت مصادر محلية باستشهاد الشاب سليم غنام، من جرّاء إصابته برصاص الاحتلال في حارة الدمج بمخيم نور شمس، مشيرة إلى أن جثمان الشهيد ما زال داخل المخيم، إذ تمنع قوات الاحتلال مركبات الإسعاف من الوصول إليه.

ويواصل الاحتلال الصهيوني، لليوم الثالث على التوالي، اقتحام مخيم نور شمس، وفرض حصار مطبق عليه، وسط اعتداءات "مسلحة" واعتقالات "همجية" و"تعسفية" للمواطنين.

وأكدت مصادر صحفية أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم برفقة عدد كبير من الآليات العسكرية، والجرافات المدمرة، وسط أعمال تدمير ومداهمة واقتحامات متواصلة لمنازل وممتلكات المواطنين.

وداهمت قوات الاحتلال، منازل المواطنين، واقتادت عددًا من الشبان للتحقيق الميداني الذي تخلله اعتداءات بالضرب والشتائم، فيما اعتقلت عددًا منهم.