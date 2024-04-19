كاتب بريطانيّ يُجيب: كيف كَشفت حرب غَزَّة وهجمات إِيران ضعف "إسرائيل" بالمنطقة؟

ترجمة خاصة _ فلسطين أونلاين

قال الكاتب البريطاني ديفيد هيرست، إن الحرب على غزة والهجمات التي شنتها إيران بـ "وابل من الصواريخ والطائرات المسيرة"، على مواقع "حساسة" في "إسرائيل"، أظهرتا أن الأخيرة بحاجة إلى آخرين للدفاع عنها وليست حرة في اختيار كيفية الرد.

وأشار الكاتب، في مقال له عبر "ميدل ايست آي"، أن كان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو كان يعرف بالضبط ما كان يفعله عندما أمر بالهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق قبل أسبوعين، مما أسفر عن مقتل القائد الأعلى للقوات المسلحة الإيرانية العميد محمد رضا زاهدي، من بين قادة آخرين في الحرس الثوري الإسلامي، لكن ذهب هذا الهجوم إلى ما هو أبعد من التكتيكات القائمة للحد من تدفق الأسلحة إلى حزب الله، الحركة اللبنانية، أو إبعاد الجماعات المدعومة من إيران عن حدودها الشمالية.

أما عن قطاع غزة، يقول هيرست، "فبعد ستة أشهر، تسير الحرب في غزة بشكل سيئ. وتواجه القوات البرية الإسرائيلية مقاومة فلسطينية عنيدة لا تظهر أي علامة على الاستسلام أو الفرار، وسط حجم الدمار والمعاناة الحقيقية لشعبها. بل إن الحالة المزاجية السائدة بين مقاتلي حماس أصبحت أكثر تصلباً. إنهم يشعرون أنهم نجوا من الأسوأ وليس لديهم ما يخسرونه. ولم ينقلب سكان غزة ضدهم، كما يرون (الغزيون) أن احتلال رفح لن يشكل أي فرق بالنسبة لهم. إنهم يصبون الاحتقار على "إسرائيل" ويحسبون قوة حماس في كتائب القسام".

ومع توقف الهجوم "الإسرائيلي" على غزة، تتصاعد المعارضة لقيادة نتنياهو، وهناك ضغوط حقيقية للتوصل إلى اتفاق من شأنه أن يبدأ في إعادة "الرهائن أحياء"، وأصبحت الخلافات مع داعمه الرئيسي، الرئيس الأمريكي جو بايدن، علنية الآن وهو يفقد الرأي العام العالمي بسرعة . لقد أصبحت إسرائيل، تحت قيادة نتنياهو، دولة منبوذة. وفق مقال الكاتب البريطاني.

ويتساءل هيرست، "ومرة أخرى كان لزاماً على إسرائيل أن تلعب دور الضحية، من أجل الحفاظ على أسطورة أنها تناضل من أجل وجودها. فهل من وقت أفضل لنتنياهو، المقامر، لكي يرمي النرد ويهاجم القنصلية الإيرانية، وهو يعلم تمام العلم ما يعنيه ذلك؟".

ويستطرد في مقاله، "وكانت الولايات المتحدة تعرف أيضاً ما كان يفعله نتنياهو، وهو محاولة جر أمريكا إلى هجوم على إيران للمرة الثالثة على الأقل خلال 14 عاماً. ولهذا السبب، أبلغت الولايات المتحدة الإيرانيين مباشرة أنه لا علاقة لهم بالضربة ولم يعلموا بها إلا عندما كانت الطائرات في الجو".

وانتظرت إيران الوقت المناسب. لقد شاهدت ما حدث في مجلس الأمن، عندما تم استخدام حق النقض (الفيتو) ضد البيان الذي صاغته روسيا والذي يدين الهجوم على القنصلية من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا . ثم قالت إنها لن تضرب "إسرائيل" إذا كان هناك وقف لإطلاق النار في غزة. وهذا أيضاً تم تجاهله. ثم طلبت كل دولة غربية من إيران ألا تضرب "إسرائيل". وكان لدى بايدن نصيحة واحدة لإيران: "لا تفعلوا".

رسائل طهران لـ "إسرائيل" وأمريكا ودول عربية "عبر النار"

وعندما حدث ذلك، تم تصميم الضربة بعناية لتوصيل عدد من الرسائل إلى الولايات المتحدة و"إسرائيل" والمنطقة العربية.

وعن رسائل إيران، يقول الكاتب البريطاني، عبر "ميدل ايست آي"، "أرادت طهران إنشاء سابقة تتمثل في قدرتها على ضرب إسرائيل مباشرة دون إثارة حرب واسعة النطاق. أرادت أن تقول لإسرائيل إنها تستطيع ضربها. لقد أرادت أن تقول للولايات المتحدة أن إيران قوة في الخليج جاءت لتبقى وتسيطر على مضيق هرمز. لقد أرادت أن تقول لكل نظام عربي يتملق لإسرائيل أن نفس الشيء يمكن أن يحدث لهم".

ويتابع، "لم تصل سوى حفنة من الصواريخ إلى هدفها، لكن كل رسالة أرسلوها تم تسليمها. وهكذا كان الهجوم بمثابة نجاح استراتيجي وانتكاسة لسمعة إسرائيل باعتبارها الفتى الرئيسي المتنمر في المنطقة".

ويكمل، "بدأ تسليم هذه الرسائل المتعددة مع استيلاء الحرس الثوري الإيراني على سفينة الحاويات التي ترفع العلم البرتغالي، MSC Aries، والتي، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا)، تديرها شركة يرأسها الملياردير الإسرائيلي المولد إيال. عوفر".

مردفًا، "ثم أطلقت أسراباً من الطائرات بدون طيار الرخيصة على إسرائيل وأخبرت الجميع أن لديهم ثماني ساعات للاستعداد. وقالت العميد ريم أمينوح لموقع Ynet الإخباري إن تفعيل أنظمة الدفاع الجوي الخاصة بها كلف إسرائيل أكثر من مليار دولار" .

ويشير إلى، أنه أربع دول على الأقل ساعدت "إسرائيل في إسقاط الطائرات بدون طيار - الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والأردن . ومن المرجح أن تكون المملكة العربية السعودية هي الدولة الخامسة التي كانت على مسار الرحلة من جنوب العراق إلى "إسرائيل"، والسادسة من الممكن أن تكون مصر" .

وفي المقابل، استخدمت إيران 170 طائرة بدون طيار رخيصة الثمن، في حين أسقطت إسرائيل 25 صاروخًا من أصل 30 صاروخًا. لقد كانوا الشرك. وكانت الأسلحة عبارة عن صواريخ باليستية، وقد اخترق عدد صغير منها الدفاعات "الإسرائيلية" وضرب قاعدة نيفاتيم الجوية في جنوب "إسرائيل".

وكانت الأسلحة المستخدمة عينة مجانية من قوتها النارية الحقيقية. بعد الضربة، حذرت إيران الولايات المتحدة من أنه إذا ردت "إسرائيل" بالمثل، فإن قواعدها عبر المياه في الخليج وفي جميع أنحاء العراق ستصبح أهدافًا، كما حدث بعد اغتيال قاسم سليماني ، قائد فيلق القدس في إيران. 2020.

والرسالة الموجهة إلى الولايات المتحدة قوية بنفس القدر، يقول هيرست: إيران مستعدة لمهاجمة إسرائيل بالصواريخ الباليستية وتحدي الغرب، بما في ذلك توجيه تحذير مباشر لبايدن. ويمكنهم أن يفعلوا الشيء نفسه ضد أي حليف للولايات المتحدة في منطقة الخليج. إيران لا تريد الحرب، لكنها قادرة على الرد.

"لذا، إذا كانت لا تريد الحرب، فإن الرسالة الموجهة إلى الولايات المتحدة هي أن عليها كبح جماح طفلتها المراهقة العنيدة، إسرائيل، الطفلة التي دللها والديها لفترة طويلة، والتي تعتقد أنها تستطيع أن تفعلها بالمنطقة. مهما كان يريد" مضيفًا.

أخطاء السياسة الخارجية

وأكد الكاتب البريطاني، على أن نتنياهو الآن في مأزق. وكان بوسعه أن يختار إرضاء اليمين المتطرف وشن هجوم مضاد ساحق على إيران، ولكنه لن يحظى بمساعدة أميركا في القيام بذلك. وإذا لم يتحقق ذلك، فقد يجد المجال الجوي بين تل أبيب وطهران أكثر صعوبة قليلاً في التنقل.

ولفت إلى، أن إذا هاجم نتنياهو إيران، فإن علاقته المهتزة مع الولايات المتحدة سوف تتحول من سيئ إلى أسوأ. كما أنه سيشن هجوماً كبيراً بمعارضة حقيقية من المؤسسة الدفاعية والأمنية، الأمر الذي منعه من القيام بشيء مماثل في عام 2010.

ويتوقع هيرست، أن نتنياهو إذا لم يفعل شيئاً، فإنه يبدو أضعف مما هو عليه بالفعل ويتنازل عن الأرض لصالح بيني غانتس، زعيم المعارضة وزميله في مجلس الوزراء الحربي الذي تحدث يوم الأحد عن هجوم دبلوماسي ضد طهران، وهي بالضبط نفس الصيغة التي استخدمتها الدول العربية كل منها. في الوقت الذي تلقوا فيه هزيمة عسكرية ساحقة من "إسرائيل".

وعلى نحو مماثل، تجد الولايات المتحدة للمرة الخامسة خلال ثلاثة عقود من الزمن أن أحد الركائز الرئيسية للسياسة الخارجية ينهار بين يديها.

ويذكر، أنه وبطبيعة الحال أن أمريكا بطيئة في إدراك حجم سوء التقدير الذي ارتكبته عندما دعمت "إسرائيل" إلى أقصى حد بعد هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر الذي شنته حماس. لكن الأمر استغرق بعض الوقت أيضاً لإدراك حجم الخطأ الفادح الذي ارتكبته في غزو العراق".

واستحضر شهادة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أمام الكونجرس بأن الولايات المتحدة ليس لديها أي دليل على أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في غزة، وهو ما يذكرنا بشكل مخيف بخطاب كولن باول في الأمم المتحدة الذي قال فيه إن لديه أدلة على وجود أسلحة الدمار الشامل لدى صدام حسين. كان الخطاب الذي ألقاه باول في عام 2003 بمثابة لحظة حاسمة في خسارة الولايات المتحدة لمصداقيتها الدولية. لقد كان يغرق بشكل أسرع كل عام منذ ذلك الحين.

حفرة الجحيم

ويخلص الكاتب البريطاني ديفيد هيرست، إلى أن "إسرائيل" قادت الآن مؤيديها إلى حفرة من الجحيم، حيث لا يوجد سلام أو حتى احتمال لتحقيقه، ولا توجد هزيمة لحماس، ولا يوجد احتمال لتشكيل حكومة ما بعد الحرب، ويتضاءل الردع أمام جميع الجماعات المسلحة الأخرى في المنطقة، ويتلاشى الردع أمام كل الجماعات المسلحة الأخرى في المنطقة. احتمال نشوب حرب إقليمية منخفضة المستوى على جميع حدود إسرائيل في وقت واحد.

"وربما كان الشيء الأكثر غباءاً الذي فعلته مصادر أمنية إسرائيلية يوم الأحد هو التبجح علناً بشأن التعاون الذي حصلت عليه من سلاح الجو الأردني الذي ساعدها على إسقاط الطائرات بدون طيار وصواريخ كروز.وتفاخرت مصادر إسرائيلية بأنه تم اعتراض صواريخ متجهة إلى القدس على الجانب الأردني من غور الأردن، وأخرى بالقرب من الحدود السورية". يردف الكاتب البريطاني في مقاله عبر موقع "ميدل ايست آي".