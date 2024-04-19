الصحة بغزة: 42 شهيدًا بمجازر الاحتلال وحصيلة العدوان وصلت لـ 34 ألفًا

غزة - فلسطين أون لاين

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 42 شهيدًا و 63 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

وأوضحت الوزارة، في بيان صحافي، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 34012 شهيدًا و 76833 مصاباً منذ السابع من أكتوبر الماضي، لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وتوجهت الوزارة، إلى ذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق.. لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.

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