فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تلاميذ غزة يتساءلون: عما إذا كانوا سيستطيعون حزم كتبهم والعودة للمدرسة مجدداً

الصحة بغزة: 42 شهيدًا بمجازر الاحتلال وحصيلة العدوان وصلت لـ 34 ألفًا

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال في مخيم نور شمس

طارق فهمي لـ"فلسطين أون لاين": الأقصى ربما يشهد أحداث غير مسبوقة خلال الأعياد اليهودية

عبد القادر لـ "فلسطين أون لاين": ظروف الأعياد اليهودية هذا العام هي الأخطر على الأقصى

50 ألفًا يؤدون الصلاة في الأقصى وخطيب الجمعة يدعو لشدّ الرّحال والرّباط فيه

أمريكا تصدر تنبيهات "أمنية شديدة" لرعاياها وإيران تعلّق رحلاتها الجوية.. ما الذي يحدث؟!

الاحتلال ينفّذ حملة اقتحامات واعتقالات في الضفة الغربية

غوتيريش يُحذّر: الشّرق الأوسط أصبح على حافة الهاوية

كيف حرر طوفان الأقصى الخيال السياسي؟!

استمرارًا لـ "حرب الإبادة الجماعية"

الصحة بغزة: 42 شهيدًا بمجازر الاحتلال وحصيلة العدوان وصلت لـ 34 ألفًا

19 ابريل 2024 . الساعة 16:24 بتوقيت القدس
...
نسف.webp
غزة - فلسطين أون لاين

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 42 شهيدًا و 63 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية

وأوضحت الوزارة، في بيان صحافي، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 34012 شهيدًا و 76833 مصاباً منذ السابع من أكتوبر الماضي، لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وتوجهت الوزارة، إلى ذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق.. لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.

https://t.me/btfseel

#غزة #الإبادة الجماعية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة