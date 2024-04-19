شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال في مخيم نور شمس

غزة - فلسطين أون لاين

استشهد شاب فلسطيني، وأُصيب آخر بجروح متوسطة، اليوم الجمعة، بعد إطلاق قوات الاحتلال الصهيوني الرصاص بشكل كثيف ومتواصل، خلالها اقتحامها مخيم نور شمس شرقي طولكرم، لليوم الثاني على التوالي.

وأعلنت مصادر عائلية، استشهاد الشاب سليم غنام برصاص الاحتلال خلال الاقتحام المستمر لمخيم نور شمس، وهو شقيق الشهيدين عامر وأحمد غنام اللذان ارتقيا في اجتياح المخيم بتاريخ 19 أكتوبر.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني، ظهر اليوم، ارتقاء شهيد وإصابة اثنين آخرين بالرصاص الحي، بالإضافة إلى إصابتين نتيجة اعتداء بالضرب خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم نور شمس.

وأشار إلى أن أحد المصابين متطوع مسعف أصيب خلال توجهه لإسعاف أحد المصابين، مبينا أن الإصابات لا تزال داخل النقطة الطبية في المخيم ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف من الدخول لإخلاء الإصابات.

ومن جانب آخر، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، إن ضابطًا، و3 جنود "إسرائيليين" بجروح متفاوتة خلال العملية العسكرية في مخيم نور شمس.

ويواصل الاحتلال الصهيوني، لليوم الثاني على التوالي، اقتحام مخيم نور شمس شرقي طولكرم، وفرض حصار مطبق عليه، وسط اعتداءات "مسلحة" واعتقالات "همجية" و"تعسفية" للمواطنين.

وأكدت مصادر صحفية أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم برفقة عدد كبير من الآليات العسكرية، والجرافات المدمرة، وسط أعمال تدمير ومداهمة واقتحامات متواصلة لمنازل وممتلكات المواطنين.

وداهمت قوات الاحتلال، منازل المواطنين، واقتادت عددًا من الشبان للتحقيق الميداني الذي تخلله اعتداءات بالضرب والشتائم، فيما اعتقلت عددًا منهم، عُرف من بينهم: الشابين أسيد طه وعلاء الطموني.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمه تعاملت مع إصابتين جراء اعتداء جنود الاحتلال عليهم بالضرب في مخيم نور شمس.

واندلعت اشتباكات مسلحة بين المقاومين وقوات الاحتلال، أطلق خلالها المجاهدون العبوات الناسفة محلية الصنع تجاه آليات وجرافات العدو، ما أدى إلى إعطاب جرافة عسكرية.