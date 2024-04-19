أمريكا تصدر تنبيهات "أمنية شديدة" لرعاياها وإيران تعلّق رحلاتها الجوية.. ما الذي يحدث؟!

غزة - فلسطين أون لاين

أصدرت السفارة الأمريكية لدى الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الجمعة، قرارًا يقضي بمنع موظفيها من السفر خارج تل أبيب حتى إشعار آخر.

ودعت السّفارة الأمريكية موظفيها إلى ضرورة توخّي الحذر، وذلك عقب تقارير تفيد بهجو "إسرائيلي" على إيران، فجر اليوم الجمعة.

وقالت السّفارة في تنبيه "أمني" لموظّفيها، "من باب الحذر الشديد في أعقاب التقارير التي تفيد بأن "إسرائيل" شنت ضربة انتقامية داخل إيران، تم منع موظفي الحكومة الأمريكية وأفراد أسرهم من السفر الشخصي خارج تل أبيب والقدس وبئر السبع، حتى إشعار آخر".

وأضاف: "يُسمح لموظفي الحكومة الأمريكية بالمرور بين هذه المناطق الثلاث للسفر الشخصي".

وأكدت السفارة الأمريكية أن البيئة الأمنية لا تزال معقدة، ويمكن أن تتغير بسرعة تبعاً للوضع السياسي والأحداث الأخيرة.

ومن جهتها، أعلنت وسائل إعلام رسمية إيرانية تعليق الرحلات الجوية بمطارات طهران وأصفهان وشيراز، عقب ثلاثة انفجارات وقعت في سماء مدينة أصفهان وسط البلاد.

وأفادت وكالة فارس الإيرانية، بسماع دوي ثلاثة انفجارات قرب مطار أصفهان وقاعدة هشتم شكاري الجوية في الجيش الإيراني، وسط تقارير"إسرائيلية" وأمريكية عن هجوم "إسرائيلي" ردًا على ضربات نفذتها إيران ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح التليفزيون الإيراني، أن أصوات الانفجارات ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية لثلاث مسيرات صغيرة في أجواء أصفهان، مؤكدًا أنه لا انفجارات بأي منشأة حساسة في البلاد.

ونقلت وكالة تسنيم عن مصدر إيراني مطلع قوله إن المنشآت النووية بمحافظة أصفهان آمنة بالكامل ولم يسجل فيها أي حادث.

وأعلنت وسائل إعلام رسمية إيرانية تعليق الرحلات الجوية بمطارات طهران وأصفهان وشيراز. ومن جهتها، قالت هيئة البث "الإسرائيلية" الرسمية، إن "إسرائيل" هاجمت أهدافًا في إيران.

وأوضحت إذاعة جيش الاحتلال، أن مصدرًا رسميًا بالكيان صرّح لصحيفة واشنطن بوست، أن هدف الهجوم كان توصيل رسالة أن الكيان قادر على مهاجمة العمق الإيراني.

