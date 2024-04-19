غوتيريش يُحذّر: الشّرق الأوسط أصبح على حافة الهاوية

غزة - فلسطين أون لاين

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الخميس، أن الشرق الأوسط أصبح على حافة الهاوية ولا ينقصه سوى خطأ واحد لنشوب نزاع أوسع مدمر.

وقال غوتيريش، خلال كلمة له في الاجتماع المفتوح لمجلس الأمن الدولي على مستوى وزاري بخصوص الشرق الأوسط، إن الأوضاع في الشرق الأوسط على حافة الهاوية، خاصةً بعد العمليات العسكرية "الإسرائيلية" في غزة المستمرة منذ 7 أشهر، والتي حلقت جحيمًا حقيقيًا في القطاع.

وشدّد على أن الوقت قد حان من أجل وضع حد لهذه الدوامة من الانتقام الدموي، مشيرًا إلى أن الأعمال العدائية في غزة سينزع فتيل التوتر على نحو واسع في الشرق الأوسط.

ولفت الأمين العام إلى أن الاحتلال قتل خلال هجماته على غزة، أكثر من 13900 طفل فلسطيني.

وأكد أن الاحتلال يفرض قيودًا تعرقل إيصال وتقديم الخدمات والمساعدات إلى المحتاجين في قطاع غزة.

وبناءً على التقارير الأخيرة، أوضح غوتيريش أن السلطات "الإسرائيلية" رفضت في الآونة الأخيرة أكثر من 40% من طلبات الأمم المتحدة لتوصيل مساعدات إلى قطاع غزة.

وحول مقتل عمال الإغاثة بغزة، قال غوتيريش، إن "الاحتلال يقتل عمال الإغاثة الإنسانية بشكل مروع"، مطالبًا بضرورة فتح تحقيق حول مقتل 250 من عمال الإغاثة الإنسانية في غزة بينهم 180 من موظفي الأمم المتحدة.

ونوّه إلى أن الطواقم الإنسانية وحدها لا يمكن أن تعالج الأزمة في قطاع غزة.

وبشأن تصاعد انتهاكات الاحتلال بالضفة الغربية، دعا غوتيريش الاحتلال "الإسرائيلي" إلى ضرورة وضع حد للعتف غير المسبوق من قبل المستوطنين تجاه الفلسطينيين.

كما شدد على ضرورة اعتماد نهج شامل للتهدئة يتضمن الضفة الغربية المحتلة، مطالبًا المجتمع الدولي والاحتلال بتوفير بيئة لإنشاء حكومة فلسطينية قادرة على العمل بكفاءة.

وأكد غوتيريش أن جهود التهدئة ينبغي أن تشمل أيضاً الوضع الملتهب في جنوب لبنان، وأن تضمن أيضاً أمن الملاحة في البحر الأحمر.