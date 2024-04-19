3 انفجارات في إيران وتقارير عن هجوم "إسرائيلي"

غزة - فلسطين أون لاين

أكدت وسائل إعلام إيرانية، فجر اليوم الجمعة، أن ثلاثة انفجارات وقعت في سماء مدينة أصفهان وسط البلاد، ما أدى إلى سماع دوي أصوات قوية، ما أدى إلى تفعيل المضادات الدفاعية في أجواء عدد من المحافظات.

وأفادت وكالة فارس الإيرانية، بسماع دوي ثلاثة انفجارات قرب مطار أصفهان وقاعدة هشتم شكاري الجوية في الجيش الإيراني، وسط تقارير"إسرائيلية" وأمريكية عن هجوم "إسرائيلي" ردًا على ضربات نفذتها إيران ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح التليفزيون الإيراني، أن أصوات الانفجارات ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية لثلاث مسيرات صغيرة في أجواء أصفهان، مؤكدًا أنه لا انفجارات بأي منشأة حساسة في البلاد.

ونقلت وكالة تسنيم عن مصدر إيراني مطلع قوله إن المنشآت النووية بمحافظة أصفهان آمنة بالكامل ولم يسجل فيها أي حادث.

وأعلنت وسائل إعلام رسمية إيرانية تعليق الرحلات الجوية بمطارات طهران وأصفهان وشيراز.

ومن جهتها، قالت هيئة البث "الإسرائيلية" الرسمية، إن "إسرائيل" هاجمت أهدافًا في إيران.

وقالت قناة كان العبرية، إن "السفارة الأمريكية جددت التعليمات لرعاياها بالكيان، وتطلب منهم عدم مغادرة تل ابيب والقدس والسبع، عقب هجوم الكيان على إيران".

وأوضحت إذاعة جيش الاحتلال، أن مصدرًا رسميًا بالكيان صرّح لصحيفة واشنطن بوست، أن هدف الهجوم كان توصيل رسالة أن الكيان قادر على مهاجمة العمق الإيراني.

وقال مسؤول أميركي، في تصريح صحافي عبر قناة الجزيرة، إنهم على علم بالتقارير بشأن شن "إسرائيل" ضربة داخل إيران.

والسبت الماضي، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، أن "الحرس الثوري بدأ عملية جوية بالطائرات المسيرة ضد أهداف في المناطق المحتلة"، فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن إيران أطلقت هجوما بالطائرات المسيرة.

ويأتي الهجوم الإيراني ردا على تعرض القسم القنصلي في السفارة الإيرانية بدمشق مطلع أبريل/ نيسان الجاري، لهجوم صاروخي إسرائيلي، أسفر عن مقتل 7 من الحرس الثوري الإيراني، بينهم الجنرال البارز محمد رضا زاهدي.



