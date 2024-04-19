لليوم الثاني على التوالي.. الاحتلال يواصل انتهاكاته في مخيم نور شمس

غزة - فلسطين أون لاين

اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، أمس الخميس حتى صباح اليوم الجمعة، مخيم نور شمس شرقي طولكرم، وفرضت حصارًا مطبقًا على المخيم، وسط اعتداءات "مسلحة" واعتقالات "همجية" و"تعسفية" للمواطنين.

وأكدت مصادر صحفية أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم برفقة عدد كبير من الآليات العسكرية، والجرافات المدمرة، وسط أعمال تدمير ومداهمة واقتحامات متواصلة لمنازل وممتلكات المواطنين.

وشرعت جرافة الاحتلال بأعمال هدم وتجريف في منطقة النادي بمخيم نور شمس، ما أدّى إلى تدمير كبير في البنية التحتية.

كما اندلع حريق كبير في حي المنشية عقب اقتحام عدد كبير من آليات الاحتلال، وتدميره لممتلكات الحي.

وداهمت قوات الاحتلال، منازل المواطنين، واقتادت عددًا من الشبان للتحقيق الميداني الذي تخلله اعتداءات بالضرب والشتائم، فيما اعتقلت عددًا منهم، عُرف من بينهم: الشابين أسيد طه وعلاء الطموني.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمه تعاملت مع إصابتين جراء اعتداء جنود الاحتلال عليهم بالضرب في مخيم نور شمس.

واندلعت اشتباكات مسلحة بين المقاومين وقوات الاحتلال، أطلق خلالها المجاهدون العبوات الناسفة محلية الصنع تجاه آليات وجرافات العدو، ما أدى إلى إعطاب جرافة عسكرية.