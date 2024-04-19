حماس تدعو إلى النّفير وشد الرّحال إلى المسجد الأقصى

غزة - فلسطين أون لاين

دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الجمعة، جماهير شعبنا الفلسطيني في عموم الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل إلى الحشد والنفير، وشدّ الرّحال إلى المسجد الأقصى المبارك والرّباط والاعتكاف فيه من اليوم، بدءاً من صلاة الجمعة، وحتَّى يوم الإثنين القادم، حمايةً له، ودفاعاً وذوداً عنه، وإفشالاً لمخططات العدو الصهيوني وقطعان مستوطنيه المتطرّفين .

تأتي تلك الدعوات بشكل خاص، بعد أن كشفت القناة 14 العبرية، أمس الخميس، عن التحضيرات التي بدأتها جمعيات اليمين الاستيطاني وما يسمّى بـ "جماعة الهيكل"، لاقتحامات المسجد الأقصى الأسبوع القادم، ورصد مكافآت مادية لمن يذبحون القرابين في باحات الأقصى.

وقالت حماس في تصريح صحافي، " نشيد بجماهير شعبنا في الضفة والداخل المحتل، والمرابطين في بيت المقدس وأكنافه، الذين أثبتوا أنَّهم خطّ الدّفاع الأوَّل عن قبلة المسلمين الأولى وثالث الحرميَّن الشَّريفين؛ فإنَّنا نبارك جهادهم وتضحياتهم".

وتابعت: " نشدّ على أيادي شعبنا المرابط لمواصلة مسيرة الدّفاع والذَّود عن القدس والأقصى، والتصدّي بكلّ قوَّة لمحاولات حكومة الاحتلال الفاشية ومجرمي الحرب فيها، كالمدعو “بن غفير”، النيل من قدسيَّة المسجد الأقصى المبارك".

كما دعت حماس أمَّتنا والأحرار في كل العالم إلى تفعيل كل أشكال التضامن والنَّصرة للقدس والأقصى وغزَّة، ودعم نضال شعبنا المشروع، حتَّى وقف العدوان، وانتزاع الحقوق وتحرير الأرض والمقدسات.