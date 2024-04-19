الاحتلال يواصل حرب الإبادة الجماعية لليوم الـ 196

غزة - فلسطين أون لاين

دخلت حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة يومها الـ 196 على التوالي، مرتكبًا فيها أبشع الجرايم والمجازر التي تُسجل في التاريخ الفلسطيني، وضاربًا بعرض الحائط كل قرارات "مجلس الأمن" و"العدل الدولية".

وفي أحدث إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية، فقد ارتكب الاحتلال الصهيوني أمس الخميس 7 مجازر، راح ضحيتها 71 شهيدًا، و106 إصابة.

وأكدت وزارة الصحة ارتفاع حضيلة ضحايا العدوان منذ السابع من أكتوبر إلى 33970 شهيدا و76770 مصابًا.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" للتطورات الميدانية الأخيرة، فقد واصل الاحتلال قصفه الجوي والمدفعي على جميع مناطق غزة، ما أدّى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين.

في رفح، أطلقت مدفعية الاحتلال نيرانها وقذائفها تجاه المناطق الحدودية لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

كما قصفت المدفعية الصهيونية منطقة الشوكة شرق رفح، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

في المحافظة الوسطى، شنت طائرات الاحتلال عدة غارات على المغراقة ومحيط شركة الكهرباء، بالتزامن مع قصف أرض زراعية شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

في شمال قطاع غزة، قصفت طائرات الاحتلال منزلًا يعود لعائلة "المبحوح" شرق تل الزعتر شمال قطاع غزة.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال المناطق المحيطة لعزبة بيت حانون، بالتزامن مع قصف الطائرات الحربية لعدة مناطق في مخيم ومدينة جباليا شمال قطاع غزة.

في مدينة غزة، أفادت مصادر صحفية بأن جيش الاحتلال أطلق سراح الدكتور محمد أبو سلمية مدير عام مجمع الشفاء الطبي بعد عدة أشهر من اعتقاله.

شنت طائرات الاحتلال غارتين على منزل عائلة "أبو سلمية" بجوار مسجد عمر في أرض الشنطي شمال مدينة غزة.

وأكدت مصادر طبية ارتقاء 4 شهداء جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة "الجزار" بحي الشيخ رضوان بمدينة غزة.