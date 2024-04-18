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بالصور الصحفي أنس الشريف يحصل على درع الشجاعة عن دوره في تغطية "حرب الإبادة"

18 ابريل 2024 . الساعة 23:14 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

حصل مراسل الجزيرة في قطاع غزة "أنس الشريف"، اليوم الخميس، على درع الشجاعة من جامعة ماردين التركية، وذلك عن دوره في تغطية حرب الإبادة الجارية.

وأشاد رئيس البرلمان التركي، خلال حفل التسليم،  بدور الشريف في نقل معاناة مئات آلاف الناس في شمال القطاع، وخصوصًا في مناطق القصف والمجاعة والخطر الشديد.

فيما تسلم الجائزة نيابة عن أنس، مدير مكتب الجزيرة في تركيا عبد العظيم محمد.

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من جهته، تقدمُ الصحفي الشريف بالشكر للقائمين على المؤتمر الأكاديمي الرابع والعشرين لدراسات بيت المقدس، المُنعقد في جامعة ماردين.

وقال، "اليوم أتسلم هذه الجائرة شاكرًا لكم على ما أكرمتموني به، ولكن الذي يستحق هذا الوسام هو كل واحد بقي في غزة يواجه كلَّ أصناف العذاب والإذلال، إلا أنه ما زال يبحث عن كلِّ فرصة لأن يحيى بكرامة".

وأضاف، "شكرًا لكم على جهودكم الطيبة، وخاصَّةً توثيق أسماء شهداء غزة والذين من بينهم والدي، فشهداؤنا ليسوا مجرد أرقام وإنما كل شهيد كانت له حياة خاصة به، وتفاصيل يعرفها أهله وأحبابه، فحتى نبقى أوفياء لشهدائنا لابد أن نحافظ على ذكراهم".

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#غزة #صحافة

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