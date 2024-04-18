الحوثي: استهدفنا 98 سفينة "إسرائيلية" وأمريكية وبريطانية منذ نوفمبر

غزة - فلسطين أون لاين

في كلمة متلفزة، أعلن زعيم جماعة أنصار الله عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، استهداف 98 سفينة في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي منذ بدء عمليات الجماعة اليمنية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وقال عبد الملك الحوثي، في تصريحه: "جبهتنا في اليمن مستمرة في العمليات العسكرية في البحر الأحمر والبحر العربي، وصولا إلى المحيط الهندي".

وكشف عن وصول عدد السفن التي استهدفتها الجماعة إلى "98 بين إسرائيلية وأمريكية وبريطانية"، مشيرًا أن عمليات الاستهداف خلال آخر أسبوعين بلغ 14 عملية بـ 36 صاروخًا ومسيرة.

وتابع: "نؤكد للأمريكي والبريطاني وللجميع أنه لا يمكن لأحد أبدا أن يوقف عملياتنا المساندة لغزة".

وفيما يتعلق بالرد الإيراني على إسرائيل، قال الحوثي في كلمته، إن "العملية الإيرانية تمثل دعما مفيدًا ومباشرًا للشعب الفلسطيني وللمجاهدين في غزة".

وبينما اعتبر أن "الرد الإيراني كان مهما وقويا ولأهداف مهمة"، أشار إلى أن "محور المقاومة شارك في الرد من مختلف الجبهات المساندة"، وفق تعبيره.

و"تضامنا مع غزة" التي تواجه عدوانًا وحشيًا مدمرًا بدعم أمريكي، باشرت القوات المسلحة اليمنية، منذ نوفمبر 2023، في استهداف سفن شحن "إسرائيلية" أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات، مؤكدة العزم على مواصلة عملياتها حتى إنهاء الحرب على القطاع.

ومساء السبت، أطلقت إيران نحو 350 صاروخا وطائرة مسيّرة تجاه إسرائيل، زعمت "تل أبيب" أنها اعترضت 99 بالمئة منها، فيما قالت طهران إن نصف الصواريخ أصابت أهدافًا إسرائيلية "بنجاح".

وهذا أول هجوم تشنه إيران مباشرة من أراضيها على "إسرائيل"، وجاء ردًا على هجوم استهدف القسم القنصلي في السفارة الإيرانية بدمشق مطلع أبريل/ نيسان الجاري.

المصدر / الأناضول