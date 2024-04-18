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آلية عسكرية "إسرائيلية" تدهس طفلة فلسطينية بالضفة

18 ابريل 2024 . الساعة 17:18 بتوقيت القدس
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عملية اطلاق نار حاجز حواجز جيش الاحتلال
غزة - فلسطين أون لاين

 دهست آلية عسكرية "إسرائيلية"، اليوم الخميس، طفلة فلسطينية شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان: "طواقمنا في جنين تتعامل مع طفله عمرها 9 سنوات نتيجة دهسها بجيب احتلالي في قرية مريحة، وجاري النقل إلى المستشفى".

وفي التفاصيل، دهست الآلية الإسرائيلية الطفلة، خلال اقتحام آليات عسكرية بلدة مريحة بالقرب من جنين، وتفتيش عدد من منازلها.

وبالتوازي مع حربه المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يصعّد الجيش عمليات اقتحام وتفتيش واعتقال في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.

وأسفرت عمليات الجيش في الضفة عن استشهاد 468 فلسطينيًا، وإصابة نحو 4 آلاف و800، واعتقال 8 آلاف و310، حسب مؤسسات رسمية فلسطينية.

المصدر / الأناضول
#الضفة الغربية

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