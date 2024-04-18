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الصحة بغزة: الاحتلال ارتكب 7 مجازر خلال الـ 24 ساعة الماضية

18 ابريل 2024 . الساعة 15:00 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" على غزة، جرّاء تواصل القصف على كافة مناطق القطاع.

 وأعلنت "الصحة" خلال التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" المستمر لليوم الـ 195 على قطاع غزة، ارتقاء 71 شهيدًا وإصابة 106 آخرين، في 7 مجازر ارتكبها الاحتلال خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبذلك، ارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" العسكري على قطاع غزة إلى 33970 شهيدًا، بالإضافة لـ 76770 مصابًا بجراح متفاوتة، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 الماضي.

وقالت "الصحة"، إنه لايزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

 

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