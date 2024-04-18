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المكتب الإعلامي للجان المقاومة: العدوان المتصاعد في رفح يكشف أن الإدارة الأمريكية "رهينة" بيد نتنياهو

18 ابريل 2024 . الساعة 13:50 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أكد المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين، اليوم الخميس، أن العدوان المتصاعد على خيام النازحين وبيوت الآمنين في رفح يكشف أن الإدارة الأمريكية رهينة بيد نتنياهو وأي تعويل على الموقف الأمريكي لمنع أي مذبحة وعدوان إجرامي ما هو إلا وهم وذر للرماد في العيون.

وقال "المكتب الإعلامي"، في تصريح صحافي، " بعد عجز الاحتلال الفاشي عن تحقيق أي إنجاز سياسي أو ميداني وفشله الذريع أمام المقاومة، فإنه يرتكب جرائم حرب وإبادة جماعية يوميا في رفح ويستهدف خيام النازحين ويدمر بيوت الآمنين على رؤوس سكانها ويقتل الأطفال والنساء بحثًا عن أي إنجاز ميداني".

وشدد على أن المقاومة الباسلة ما زالت تحتفظ بقدرة عالية على إدارة المعركة بحنكة واقتدار، وتواصل إطلاق صواريخها المباركة وتستمر في استنزاف جيش الاحتلال وتدمير آلياته ومدرعاته.

وأكد أنها ستستمر بالقيام بواجبها المقدس بالدفاع عن شعبنا وأرضنا حتى هزيمته ودحره.

ودعا "المكتب الإعلامي" المؤسسات الدولية والأممية والإنسانية التي ما زالت تعمل داخل قطاع غزة ووسائل الإعلام كافة الشريفة والحرة إلى فضح جرائم الاحتلال المتصاعدة في رفح والنصيرات ودير البلح خصوصاً وعموم مناطق قطاع غزة مستغلاً ما يجرى من أحداث على مستوى المنطقة كلها.

#رفح #طوفان الأقصى #الحرب على عزة #المكتب الإعلامي للجان المقاومة

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