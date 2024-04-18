في اليوم الـ 195.. الاحتلال يواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة

غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 195 على التوالي، حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة، مخلفًا عشرات الآلاف من الضحايا والمفقودين، ضاربًا في عرض الحائط كافة القوانين الدولية والأوامر التي أصدرتها مؤسسات المجتمع الدولي المُطالبة بوقف إطلاق النار ومنع ارتكاب إبادة جماعية.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" على غزة، جرّاء تواصل القصف على كافة مناطق القطاع.

وأعلنت "الصحة" خلال التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" المستمر لليوم الـ 195 على قطاع غزة، ارتقاء 71 شهيدًا وإصابة 106 آخرين، في 7 مجازر ارتكبها الاحتلال خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبذلك، ارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" العسكري على قطاع غزة إلى 33970 شهيدًا، بالإضافة لـ 76770 مصابًا بجراح متفاوتة، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 الماضي.

التطورات الميدانية الأخيرة

في غزة، قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، سلامة معروف، " بعد عدة أيام من عمل الطواقم الحكومية المختصة بحثًا عن جثامين الشهداء التي أخفاها جيش الاحتلال، في زوايا مجمع الشفاء الطبي وتحت بقايا ركامه وأنقاضه؛ استطاعت الطواقم انتشال ٣٠ شهيدًا مدفونين بمقبرتين إحداها أمام قسم الطوارئ والأخرى امام قسم الكلى".

وقصفت مدفعية عدة مناطق في حي تل الهوى والشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة.

في شمال قطاع غزة، ارتقى 3 شهداء وأُصيب آخرون في إطلاق قوات الاحتلال النار على مدنيين شرق جباليا.

في المحافظة الوسطى، رصدت كاميرات الصحفيين الدمار الكبير الذي خلفه الاحتلال قبل انسحابه من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأكدت طواقم الإنقاذ أنها تمكّنت من انتشال 9 شهداء بعد انسحاب قوات الاحتلال من شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأُصيب، ظهر اليوم، طفل برصاص طائرة "كواد كابتر" الصهيونية في مخيم النصيرات.

التطورات الميدانية حتى فجر اليوم

وفي رصد "فلسطين أون لاين" للتطورات الميدانية الأخيرة، فقد واصل الاحتلال قصفه الهمجي على كافة مناطق القطاع، مُرتكبًا مجازر بحق النسا ء والأطفال النائمين في بيوتهم.

في رفح، قصفت طائرات الاحتلال في ساعات الليل الأولى، غرفة سكنية في أرض زراعية بحي السلام تعود لعائلة "عياد" جنوبي مدينة رفح، ما أدّى إلى ارتقاء 8 شهداء بينهم 5 أطفال وامرأتان، وهم: "ليلى محمود سلمان عياد، 68 عاماً، بهاء عيد مصباح عياد (إمرأة)، 44 عاماً، بشير جميل مصباح عياد، 40 عاماً، طفل/جميل بشير جميل عياد، 15 عاماً، طفلة/جني بشير جميل عياد، 8 أعوام، طفل/زكي بشير جميل عياد، 3 أعوام"،طفل/ زين الدين بشير جميل عياد، "6 أعوام"، طفل/يحيى بشير جميل عياد، 13 عاماً .

واستهدف طيران الاحتلال أرضًا فارغة قرب بوابة صلاح الدين على الحدود الفلسطينية المصرية جنوبي رفح.

كما شنت الطائرات الحربية غارةً على منزل لعائلة "شعت" في مخيم يبنا برفح.

في خان يونس، قال الدفاع المدني، إن طواقمه تمكّنت من انتشال جثامين 11 شهيدا من مناطق متفرقة في مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

في المحافظة الوسطى، أعلن الدفاع المدني، انتشال جثامين شهداء بعد انسحاب قوات الاحتلال من شمال النصيرات وسط قطاع غزة، ومازال هناك العديد من الشهداء تحت الركام والأنقاض لم يتم إخراجهم بعد.

في غزة، قصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلًا يعود لعائلة "عجور" في محيط مسجد المحطة بمدينة غزة.