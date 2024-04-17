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"كل يوم هو بمثابة صراع من أجل البقاء".. الأمم المتحدة تدعو لمساعدات بقيمة 2.8 مليار دولار للفلسطينيين

17 ابريل 2024 . الساعة 20:44 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

دعت الأمم المتحدة إلى تقديم مساعدات بقيمة 2.8 مليار دولار لتلبية احتياجات 3.3 ملايين شخص في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في بيان، إن هذه الدعوة الصادرة عن الأمم المتحدة وشركائها تشمل الفترة بين أبريل/نيسان وديسمبر/كانون الأول 2024.

وأرفق المكتب الأممي، تغريدة له عبر منصة "إكس"، قال فيها، "دمار واسع النطاق، نزوح جماعي متعدد، مجاعة تلوح في الأفق، نظام صحي منهار، كل يوم هو بمثابة صراع من أجل البقاء للناس في غزة.

وأضاف، "مع استمرار الحرب وتفاقم الاحتياجات يبذل العاملون في المجال الإنساني ما في وسعهم ولكنهم يحتاجون لمزيد من الدعم وسط التحديات المتزايدة".

وأشار إلى أن هذه الدعوة هي استمرار لدعوة المساعدة التي تم إطلاقها لأول مرة في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وتم تعديلها في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

وتشن قوات الاحتلال “الإسرائيلي” منذ 7 أكتوبر الماضي حربًا مدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين إلى جانب تهجير مليوني نسمة وتدمير واسع جدًا في المنازل والبنى التحتية طال أكثر من 70 % من المباني، مع حصار مشدد وأزمة إنسانية خانقة ومجاعة غير مسبوقة خاصة في غزة وشمالها.


 

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