السلطات الأمريكية تعتقل موظفين في "جوجل" احتجوا ضد التعاون التكنولوجي مع "إسرائيل"

غزة - فلسطين أون لاين

اعتقلت السلطات الأمريكية عددًا من موظفي شركة جوجل من داخل مكاتب الشركة في مدينة نيويورك، وسانيفيل بولاية كاليفورنيا، بعد تنظيم اعتصام للاحتجاج على تعاون عملاق التكنولوجيا مع الاحتلال، حيث تم بيع تلك الشركات الأمريكية التكنولوجيا الخاصة بها إلى "إسرائيل".

وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن السلطات داهمت مكتبي جوجل حيث اعتصم المحتجون، واعتقلت 9 منهم، وفقاً لجين تشونغ المتحدثة باسم المحتجين، فيما أظهر مقطع فيديو عناصر الشرطة وهم يطلبون منهم أن يستديروا ويضعوا أيديهم خلف ظهورهم بعدما رفضوا إنهاء الاحتجاج.

وفق "واشنطن بوست"، فقد دخل المتظاهرون المكاتب في نيويورك وكاليفورنيا، وتعهدوا بالبقاء معتصمين هناك حتى تلبي الشركة طلبهم بأن تنسحب جوجل من عقد بقيمة 1.2 مليار دولار تتقاسمه مع أمازون لتوفير الخدمات السحابية ومراكز البيانات للحكومة الإسرائيلية.

حيث عارض موظفون العرضَ المعروف باسم "نيمبوس" (Nimbus)، منذ توقيعه في عام 2021، لكن الاحتجاجات تصاعدت خلال الأشهر السبعة الماضية مع استمرار القوات الإسرائيلية في قصف قطاع غزة.

ووزع الموظفون رسائل بريد إلكتروني داخلية، كما احتجوا خارج مكاتب الشركة، ونظموا احتجاجاً خارج أحد مباني شركة جوجل في سان فرانسيسكو في ديسمبر/كانون الأول 2023، مما أدى إلى عرقلة حركة المرور في شارع مزدحم بوسط المدينة، بهدف لفت الأنظار للحرب التي يشنها الاحتلال على غزة.

وفي أوائل مارس/آذار الماضي، قامت شركة جوجل بطرد أحد العاملين بعدما وقف واحتج خلال خطاب ألقاه المدير التنفيذي لشركة جوجل في إسرائيل خلال مؤتمر في نيويورك.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست، في وقت سابق، أن الموظفين الذين يعارضون العقد مع "إسرائيل" في حالة خلاف مع زملائهم في "تل أبيب" منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.