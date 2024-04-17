هنية يبحث مع وزير الخارجية التركي التطورات السياسية والميدانية المتعلقة بالحرب على غزة

غزة - فلسطين أون لاين

استقبل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية ظهر اليوم وزير الخارجية التركي د. حقان فيدان، حيث قدم الأخير التعازي باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والحكومة وعموم الشعب التركي باستشهاد عدد من أبنائه وأحفاده وعموم شهداء الشعب الفلسطيني.

وأوضح تصريح صحافي صادر عن الحركة، أن رئيس الحركة ووفد رفيع من قادتها مع وزير الخارجية ووفده التطورات السياسية والميدانية المتعلقة بالحرب على غزة، والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار، وسبل إغاثة المواطنين الفلسطينيين، وإنهاء الأزمة الإنسانية التي يعاني منها أهلنا في غزة.





أكد رئيس المكتب السياسي على متطلبات الوصول للاتفاق بالوقف التام للحرب، والانسحاب الشامل من القطاع، وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم، وبدء الإغاثة والإعمار، وإنهاء الحصار، والوصول إلى صفقة تبادل جادة في ملف الأسرى.

وبحسب البيان، جرى استعراض ما يجري في الضفة والقدس، والانتهاكات المستمرة للاحتلال في المسجد الأقصى المبارك، إلى جانب التأكيد أيضًا على أهمية ومحورية الدور التركي ومواقف تركيا من القضية الفلسطينية بشكل عام، وما يجري في غزة بشكل خاص.

كما جرى خلال اللقاء بحث التطورات الإقليمية الجارية وانعكاساتها المختلفة وتداعياتها السياسية والميدانية، حيث استعرض وزير الخارجية التركي الجهود التي تبذلها تركيا لوقف العدوان على غزة، وتثبيت حق الشعب الفلسطيني في دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة.

أكد الوزير أن حركة حماس هي حركة تحرر وطني تسعى لإنهاء الاحتلال عن أرضها.