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إصابة 6 جنود "إسرائيليين" بصاروخ "موجّه" أُُطلق من لبنان تجاه شمال فلسطين المحتلة

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بينهم إصابة خطيرة..

بالصور إصابة 6 جنود "إسرائيليين" بصاروخ "موجّه" أُُطلق من لبنان تجاه شمال فلسطين المحتلة

17 ابريل 2024 . الساعة 13:25 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت وسائل إعلام عبرية، ظهر اليوم الأربعاء، إصابة 6 جنود "إسرائيليين" أحدهم بجروح خطيرة جراء سقوط صاروخ موجه أطلق من لبنان تجاه عرب العرامشة بالجليل الغربي، شمال فلسطين المحتلة.

وقالت القناة 14 العبرية، إن مبنىً في قرية "عرب العرامشة" قد تعرض للضرر، بعد سقوط صاروخ موجه أُطلق من لبنان، مؤكدةً وقوع عدد من الإصابات في صفوف الجنود.

وأشارت مصادر عبرية، إلى أن أحد الصواريخ التي أطلقت من لبنان تجاه شمال فلسطين أصابت مركبة أيضًا.

وأكدت وسائل الإعلام العبري، ظهر اليوم، أن صاروخًا موجهًا انفجر قرب قاعدة جيش الاحتلال على جبل الجرمق شمال فلسطين المحتلة

ومنذ فجر اليوم، أعلن حزب الله عن سلسلة استهدافات، بأسلحة مختلفة، لمواقع وتمركزات لجيش الاحتلال على الحدود مع فلسطين المحتلة.

وقال حزب الله في بيان عسكري: استهدف ‏مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية وحدة المراقبة الجوية ‏في قاعدة ميرون ‏بالصواريخ الموجهة وأصابوا تجهيزاتها ودمروها. ‏

كما أكد حزب الله، في بيان منفصل، أن مجاهدي المقاومة الإسلامية تمكنوا من استهداف انتشار ‏مستحدث لجنود العدو "الإسرائيلي" جنوب ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية.

 كما أعلن عن استهداف تجمع ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع راميا بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية.‏

وقال في بيان آخر، إن مجاهدي المقاومة الإسلامية  تمكّنوا مجددًا من استهداف الانتشار المستحدث لجنود العدو الإسرائيلي جنوب ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية.‏

#الحرب على غزة #جنوب لبنان #طوفان الأقصى

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