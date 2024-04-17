إصابة 18 جنديًا "إسرائيليًا" بصاروخ "موجّه" أُُطلق من لبنان تجاه شمال فلسطين المحتلة

غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت وسائل إعلام عبرية، ظهر اليوم الأربعاء، إصابة 18 جنود "إسرائيليين" بينهم حالة ميؤوس منها و 2 خطيرة، جراء سقوط صاروخ موجه أطلق من لبنان تجاه عرب العرامشة بالجليل الغربي، شمال فلسطين المحتلة.

وقالت القناة 14 العبرية، إن مبنىً في قرية "عرب العرامشة" قد تعرض للضرر، بعد سقوط صاروخ موجه أُطلق من لبنان، مؤكدةً وقوع عدد من الإصابات في صفوف الجنود.



وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية: إن نجمة داود الحمراء أعلنت عن إصابة 18 جنديًا "إسرائيليًا" في "عرب العرامشة" بينهم بينهم حالة ميؤوس منها و 2 خطيرة.

وأشارت مصادر عبرية، إلى أن أحد الصواريخ التي أطلقت من لبنان تجاه شمال فلسطين أصابت مركبة أيضًا.

وأعلن حزب الله في بيان عسكري، مسؤوليته عن عملية الهجوم المركب بالصوارخ الموجهة والمسيرات الانقضاضية على مقر قيادة سرية الاستطلاع العسكري المستحدث في عرب العرامشة.

وقال حزب الله: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً على اغتيال العدو لعدد من المقاومين في عين بعال والشهابية نفذنا هجوماً مركباً بالصواريخ الموجهة ‏والمسيرات الانقضاضية على مقر قيادة سرية الاستطلاع العسكري المستحدث في عرب العرامشة ‏في ما يسمى "المركز الجماهيري" وحققنا إصابة مباشرة وسقط أفراده بين قتيل وجريح".

وأكدت وسائل الإعلام العبري، ظهر اليوم، أن صاروخًا موجهًا انفجر قرب قاعدة جيش الاحتلال على جبل الجرمق شمال فلسطين المحتلة

ومنذ فجر اليوم، أعلن حزب الله عن سلسلة استهدافات، بأسلحة مختلفة، لمواقع وتمركزات لجيش الاحتلال على الحدود مع فلسطين المحتلة.

وقال حزب الله في بيان عسكري: استهدف ‏مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية وحدة المراقبة الجوية ‏في قاعدة ميرون ‏بالصواريخ الموجهة وأصابوا تجهيزاتها ودمروها. ‏

كما أكد حزب الله، في بيان منفصل، أن مجاهدي المقاومة الإسلامية تمكنوا من استهداف انتشار ‏مستحدث لجنود العدو "الإسرائيلي" جنوب ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية.

كما أعلن عن استهداف تجمع ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع راميا بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية.‏

وقال في بيان آخر، إن مجاهدي المقاومة الإسلامية تمكّنوا مجددًا من استهداف الانتشار المستحدث لجنود العدو الإسرائيلي جنوب ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية.‏