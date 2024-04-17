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6 مجازر خلال 24 ساعة وحصيلة شهداء العدوان تقترب من 34 ألفًا

17 ابريل 2024 . الساعة 11:28 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" على غزة، جرّاء تواصل القصف على كافة مناطق القطاع.

 وأعلنت "الصحة" خلال التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" المستمر لليوم الـ 194 على قطاع غزة، ارتقاء 56 شهيدًا وإصابة 89 آخرين، في 6 مجازر ارتكبها الاحتلال خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبذلك، ارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" العسكري على قطاع غزة إلى 33 ألفًا و899 شهيدًا، بالإضافة لـ 76 ألفًا و646 مصابًا بجراح متفاوتة، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 الماضي.

وقالت "الصحة"، إنه لايزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
 

#الحرب على غزة #شهداء غزة #طوفان الأقصى

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