الاحتلال ينفّذ حملات اقتحام ومداهمة في مدن الضفة الغربية

غزة - فلسطين أون لاين

شنت قوات الاحتلال الصهيوني، منذ فجر اليوم، حملات اقتحام ومداهمة لعدد من مدن وقرى الضفة الغربية، وسط سلسلة اعتقالات ممنهجة لعدد من الشبان.

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني بلدة عقربا جنوبي المدينة، وداهمت منازل عدد من المواطنين، واعتقلت الشابين صالح لؤي ومصعب بني منيه.

كما اعتقلت الشابين ضياء أبو حمد ومحمود يحيى، عقب اقتحام بلدة عصيرة القبلية جنوب نابلس.

وفي طولكرم، داهمت قوات الاحتلال أحياء وشوارع المدينة، واعتقلت زوجة المطارد علاء شريتح.

في طوباس، اقتحمت قوات الاحتلال، مدينة طوباس شمال الضفة الغربية، وانتشرت في عدة أحياء، وداهمت منزلاً وسط اشتباكات.

في بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة تقوع جنوب شرق المدينة، وداهمت منازل عدد من المواطنين، واعتقلت 3 شبان، وهم: أحمد إبراهيم محمد صباح، وسميح سليم محمود صباح، ومهدي خالد حميده.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الخضر جنوبي المدينة، وداهمت أحياءها وشوارعها.

في القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم شعفاط بالقدس، وداهمت منزلًا لعائلة "جابر"، واعتقلت الفتى أحمد جابر.