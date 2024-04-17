غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 194 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة، عبر شن آلاف الغارات، وقصف كل ما يراه أمامه، بدءًا من المباني والمجمعات السكنية والمدارس ودور العبادة وصولًا إلى حرق ونسف المستشفيات والمجمعات الطبية، واعتقال الطواقم الطبية وإعدام المرضى والنازحين، ناهيك عن ارتكاب جرائم "قاسية" لا تزال تُكتشف يومًا بعد يوم، مع مواصلة طواقم الإنقاذ بغزة عمليات البحث عن جثامين الشهداء تحت الأنقاض وفي الطرقات أو في المقابر الجماعية التي أنشأها الاحتلال وأخفاها تحت السواتر الرملية، كما أظهرت المشاهد "المروعة" الأخيرة بمجمع الشفاء الطبي.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، خلال التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" المستمر لليوم الـ 194 على قطاع غزة، ارتقاء 56 شهيدًا وإصابة 89 آخرين، في 6 مجازر ارتكبها الاحتلال خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبذلك، ارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" العسكري على قطاع غزة إلى 33 ألفًا و899 شهيدًا، بالإضافة لـ 76 ألفًا و646 مصابًا بجراح متفاوتة، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 الماضي.

التطورات الميدانية الأخيرة

في شمال قطاع غزة، عاد عشرات المواطنين إلى بيوتهم، بعد انسحاب الاحتلال من منطقة بيت حانون، عقب توغل استمر 36 يومًا، عاث فيه فسادًا وخرابًا، واعتقل عشرات الشبان.

في غزة، ارتكب الاحتلال الصهيوني مجزرةً بحق مجموعة من المواطنين في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، ما أدّى إلى ارتقاء 7 شهداء وإصابة أكثر من 20 آخرين.

وواصل الاحتلال قصفه المدفعي على المناطق الشرقية لحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، بالتزامن مع غارات متفرقة على تل الهوا جنوب غرب غزة.

في النصيرات، شن طيران الاحتلال سلسلة غارات على شمال النصيرات، وسط قطاع غزة.

كما واصل جيش الاحتلال نسفه أبراجاً سكنية شمال النصيرات وسط قطاع غزة.

في دير البلح، شن طيران الاحتلال غارة على منطقة أبو العجين شرقي دير البلح، بالتزامن مع قصف المدفعية منزلًا في المناطق الشرقية للمدينة.

التطورات الميدانية خلال ساعات الفجر

وفي المتابعة اليومية لـ"فلسطين أون لاين" حول آخر التطورات الميدانية للحرب الصهيونية على غزة، فقد واصل الاحتلال قصفه منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم الأربعاء، بشكل متواصل وهمجي:

في شمال قطاع غزة، انسحبت آليات الاحتلال، صباح اليوم، من بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة بعد محاصرتها مدارس تأوي نازحين واعتقال عدد من الشبان، واقتياد النساء والأطفال للتحقيق القسري.

في غزة، ارتقى عدد من الشهداء وأُصيب آخرون جرّاء قصف الاحتلال شقة سكنية في منطقة الشعف في حي الشجاعية شرق غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال عدة مناطق شرق حي الزيتون والشجاعية شرق مدينة غزة.

في المحافظة الوسطى، أكدت مصادر صحفية أن قوات الاحتلال توغلت شرقي حارتي براك وأبو جريبان شرقي مدينة دير البلح وشرعت بأعمال تجريف.

كما قصفت قوات الاحتلال مصنع الأدوية شرقي دير البلح، بالتزامن مع قصف مدفعي متواصل ومكثف.

وواصل الاحتلال قصفه الجوي والمدفعي على المنطقة الشمالية بمخيم النصيرات وسط القطاع.

في رفح، قصفت طائرات الاحتلال في ساعات الليل الأولى منزلًا يعود لعائلة "أبو الهنود" في مخيم يبنا وسط رفح، ما أدى إلى ارتقاء 7 شهداء بينهم 4 أطفال.