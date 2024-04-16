3 شهداء باستهداف مركبات جنوبي لبنان وإصابات بانفجار مُسيرتين بالجليل الأعلى

غزة - فلسطين أون لاين

استشهد 3 أشخاص في استهداف الاحتلال لثلاث مركبات في الشهابية وعين بعال مع تجدد القصف المدفعي والجوي الإسرائيلي في جنوب لبنان اليوم، اليوم الثلاثاء.

نعى "حزب الله" مقاتلا له ارتقى "شهيدًا على طريق القدس"، وهو إسماعيل يوسف باز "أبو جعفر" من بلدة الشهابية في جنوب لبنان؛ حسبما جاء في بيان له.

وأعلن جيش الاحتلال اغتيال باز باستهداف مسيرة لمركبة، وادعى أنه قائد منطقة الشاطئ في "حزب الله".

وفي السياق، أعلن حزب الله اليوم الثلاثاء، أنه استهدف منظومة دفاع جوي للجيش الإسرائيلي، فيما واصل الأخير غاراته وقصفه المدفعي على قرى جنوب لبنان.

وقال الحزب في بيان إنه نفذ هجومًا جويًا بمسيّرات انقضاضية على دفعتين، استهدفتا منظومة الدفاع ‏الصاروخي في بيت هلل، وأصابتا منصات القبة الحديدية وطاقمها وأوقعت أفرادها بين ‏قتيل وجريح".

وأفادت تقارير إسرائيلية بانفجار مُسيّرتين مفخختين أطلقتا من لبنان في اتجاه منطقة سهل الحولة، وسط أنباء عن وقوع إصابات؛ علما بأنه لم يتم تفعيل صافرات الإنذار للتحذير من الصواريخ أو "المسيرات المعادية".