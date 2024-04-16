فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

هكذا يبتلع الاحتلال الضفة الغربية بينما يدمر غزة

مستوطنون متطرفون يشرعون بإنشاء بؤرة "استيطانية" في الأغوار الشمالية

ارتفاع عدد المُعتقلين في الضفة الغربية إلى 8270 منذ 7 أكتوبر

الصحة بغزة تحذّر من توقُف مولدات الكهرباء في المشافي بأي لحظة

سنقصفكم "خلال ثوانٍ".. إيران تُحذّر "إسرائيل" من أي "مغامرات "جديدة" غير محمودة "العواقب"

خبراء يجيبون: كيف ساهم استخدام الذكاء الاصطناعي بارتفاع عدد ضحايا الحرب في غزة؟

الرشق: لن نتنازل عن الانسحاب "الكامل" لقوات الاحتلال وعودة النازحين بـ"حرية" تامة

الطفل زيادة.. ضحية حرب يأمل بالعلاج خارج غزة

برنامج الأغذية: نحتاج لوقف إطلاق النار للتغلب على المجاعة بغزة

معظمها سُوّيت بالأرض.. تقارير أممية ترصد حجم الدّمار في المناطق الشمالية والشرقية لقطاع غزة

بحماية "مشددة" من قوات الاحتلال..

مستوطنون متطرفون يشرعون بإنشاء بؤرة "استيطانية" في الأغوار الشمالية

16 ابريل 2024 . الساعة 12:19 بتوقيت القدس
...
غزة - فلسطين أون لاين

أكد  مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات، صباح اليوم الثلاثاء، أن مجموعةً من المستوطنين المتطرفين شرعت بإنشاء بؤرة استيطانية جديدة على أراضي المواطنين في الأغوار الشمالية.

وأوضح بشارات أن البؤرة الاستيطانية ستُبنى شرق شارع 60،  بالقرب من مساكن المواطنين الفلسطينيين في تجمع عين الحلوة.

وأشار إلى أن المستوطنين بدأوا تلك الخطوة بحماية "مشددة" من قوات الاحتلال "الإسرائيلي".

يُذكر أن المستوطنين نفذوا خلال الأيام الماضية عدة هجمات على مساكن المواطنين في تجمع عين الحلوة، وأحرقوا عددًا منها واعتدوا على السكان وسرقوا مواشيهم.

ويشن مستوطنون اعتداءات دورية بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق الضفة الغربية، بحماية وتسهيل سلطات الاحتلال، لتكثيف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.

#الحرب على غزة #بؤرة استيطانية #مستوطنون متطرفون #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة