مستوطنون متطرفون يشرعون بإنشاء بؤرة "استيطانية" في الأغوار الشمالية

غزة - فلسطين أون لاين

أكد مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات، صباح اليوم الثلاثاء، أن مجموعةً من المستوطنين المتطرفين شرعت بإنشاء بؤرة استيطانية جديدة على أراضي المواطنين في الأغوار الشمالية.

وأوضح بشارات أن البؤرة الاستيطانية ستُبنى شرق شارع 60، بالقرب من مساكن المواطنين الفلسطينيين في تجمع عين الحلوة.

وأشار إلى أن المستوطنين بدأوا تلك الخطوة بحماية "مشددة" من قوات الاحتلال "الإسرائيلي".

يُذكر أن المستوطنين نفذوا خلال الأيام الماضية عدة هجمات على مساكن المواطنين في تجمع عين الحلوة، وأحرقوا عددًا منها واعتدوا على السكان وسرقوا مواشيهم.

ويشن مستوطنون اعتداءات دورية بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق الضفة الغربية، بحماية وتسهيل سلطات الاحتلال، لتكثيف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.