ارتفاع عدد المُعتقلين في الضفة الغربية إلى 8270 منذ 7 أكتوبر

غزة - فلسطين أون لاين

ارتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى 8270 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بعد اعتقال الجيش الإسرائيلي 25 فلسطينيا منذ مساء الاثنين وحتى صباح اليوم الثلاثاء.

وقال نادي الأسير، في بيان صحافي مقتضب، إن "حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر ارتفعت إلى نحو 8 آلاف و 270، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس، وحتى صباح اليوم الثلاثاء 25 مواطنا على الأقل من الضّفة".

وأشار إلى أن عمليات الاعتقال توزّعت طولكرم والخليل، وجنين والقدس ورام الله وطوباس ونابلس.

وأوضح نادي الأسير أنّ الاحتلال يواصل تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقّ معتقلي غزة بعد مرور 193 يومًا على العدوان والإبادة الجماعية، رافضًا تزويد المؤسسات الحقوقية بما فيها الدّولية والفلسطينية المختصة أي معطى بشأن مصيرهم وأماكن احتجازهم حتّى اليوم، بما فيهم الشهداء من معتقلي غزة.