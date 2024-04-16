الصحة بغزة تحذّر من توقُف مولدات الكهرباء في المشافي بأي لحظة

غزة - فلسطين أون لاين

حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، من إمكانية توقف مولدات الكهرباء في مستشفيات القطاع في أية لحظة، ما يهدد بوقوع كارثة صحية.

وقالت وزارة الصحة، في تصريح مقتصب، إنه "بعد مرور 193 يومًا على العدوان على غزة، هناك خشية كبيرة من توقف مولدات الكهرباء التي عملت بكامل طاقتها على مدار الساعة في المستشفيات".

وناشدت الوزارة كافة المؤسسات المعنية توفير مولدات جديدة، أو العمل على عودة خطوط الكهرباء للمستشفيات.

ولا يزال الاحتلال لليوم الـ 193 على التوالي، يمنع دخول الوقود اللازم لتشغيل مولدات المشافي، الأمر الذي أدّى في حالات كثيرة إلى استشها عدد من المرضى نتيجة نقص الأكسجين. كما أعلنت العديد من المجمعات خروجها عن الخدمة جرّاء نفاد الوقود وعد قدرتها على إجراء العمليات اللازمة، بالإضافة إلى نفاد المستلزمات والأدوات الطبية اللازمة.