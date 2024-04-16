الرشق: لن نتنازل عن الانسحاب "الكامل" لقوات الاحتلال وعودة النازحين بـ"حرية" تامة

غزة - فلسطين أون لاين

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس عزت الرشق، أمس الإثنين، أنّ الحركة لن تتنازل عن الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة وعودة النازحين من جنوب القطاع إلى شماله بحرية تامة.

وشدد الرشق على أنّ الوقف الدائم لإطلاق النار هو الضمانة الوحيدة لحماية شعبنا الفلسطيني ووقف شلال الدم المستمر والمجازر اليومية التي يتعرض لها.

ولفت إلى أنّ كل محاولات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وحكومته الإفراج عن الأسرى بالقوة فشلت.

وقال الرشق: "لا بديل عن صفقة تبادل حقيقية مع المقاومة".

وأشار الرشق إلى أنّ الاحتلال يريد اتفاقًا مؤقتًا لكي يفرج عن أسراه ثم بعدها يستأنف حرب الإبادة.

وتابع: "بعد أكثر من ستة أشهر الاحتلال ما زال يتخبط ولم ولن يحقق أي انتصار".

وأكد الرشق أنّ استهداف الاحتلال للمدنيين وكل مظاهر الحياة المدنية، هي علامات هزيمة وليست مقدمات انتصار.

وكشفت مصادر مطلعة، تفاصيل رد حركة حماس الذي قدمته للوسطاء، يوم السبت، بشأن مقترح اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة.

وأكدت المصادر لقناة الجزيرة القطرية، أن حركة حماس التزمت بإطار المقترح لوقف إطلاق النار على 3 مراحل تمتد كل واحدة 42 يومًا.

كما اشترطت الحركة، انسحاب القوات الإسرائيلية إلى محاذاة الخط الفاصل في جميع المناطق في المرحلة الأولى، وطالبت بعودة النازحين لشمال القطاع وضمان حرية التحرك في جميع مناطقه.

وفي ردها الذي سلمته للوسطاء، اشترطت حماس الإعلان عن وقف إطلاق النار الدائم في المرحلة الثانية قبل البدء بتبادل الأسرى، مطالبة أيضًا بانسحاب القوات الإسرائيلية خارج قطاع غزة في المرحلة الثانية.

وبشأن تبادل الأسرى، عرضت حماس مقابل إطلاق سراح أي أسير مدني الإفراج عن 30 أسيرًا فلسطينيًا.

كما طالبت أيضًا بإطلاق سراح 50 أسيرًا فلسطينيا مقابل كل مجندة أسيرة بينهم 30 من أصحاب المؤبدات، وبرفع العقوبات التي تم اتخاذها بحق جميع الأسرى الفلسطينيين بعد 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي. مؤكدة على ضرورة أن تشمل المرحلة الثالثة التزامًا بإنهاء الحصار وبدء عملية إعادة إعمار القطاع.

