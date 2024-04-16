فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

خبراء يجيبون: كيف ساهم استخدام الذكاء الاصطناعي بارتفاع عدد ضحايا الحرب في غزة؟

الرشق: لن نتنازل عن الانسحاب "الكامل" لقوات الاحتلال وعودة النازحين بـ"حرية" تامة

الطفل زيادة.. ضحية حرب يأمل بالعلاج خارج غزة

برنامج الأغذية: نحتاج لوقف إطلاق النار للتغلب على المجاعة بغزة

معظمها سُوّيت بالأرض.. تقارير أممية ترصد حجم الدّمار في المناطق الشمالية والشرقية لقطاع غزة

تخللها سرقة "تبرعات".. الاحتلال يقتحم مدن الضّفة الغربية ويشن حملة اعتقالات للشبان

لليوم الـ 193.. الاحتلال يواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة

أسير محرر: الاحتلال قتل أحد الأسرى المرضى أثناء التحقيق

احتفاء الشباب بقيم الفروسية.. حين تهزم الشعوب هزائمها

"حماس" تدعو إلى تصعيد الغضب الشعبي والمقاومة لردع المستوطنين عن جرائمهم

برنامج الأغذية: نحتاج لوقف إطلاق النار للتغلب على المجاعة بغزة

16 ابريل 2024 . الساعة 10:14 بتوقيت القدس
...
برنامج الأغذية: نحتاج لوقف إطلاق النار للتغلب على المجاعة بغزة

قال برنامج الأغذية العالمي، اليوم الثلاثاء، إنه كي يتمكن من التغلب على المجاعة في غزة فإنه يحتاج إلى وقف إنساني لإطلاق النار ووصول أوسع للمناطق.

وأضاف أن العديد من الرضع والأطفال لقوا مصرعهم بسبب الجفاف وسوء التغذية في شمال غزة تحديدا، بينما تواصل إسرائيل منع وصول فرق الإغاثة.

وبسبب استمرار القصف والحصار المطبق على قطاع غزة من كل الجهات، ضربت المجاعة سكان القطاع المحاصر، وخاصة في الشمال، حيث يواجه نحو 2.2 مليون من سكان غزة المجاعة.

وبحسب تقرير صادر عن برنامج الأغذية العالمي حول الأمن الغذائي في قطاع غزة، فإن 88% من إجمالي سكان القطاع يواجهون انعدام الأمن الغذائي الطارئ أو ما هو أسوأ، وحذر من أن المجاعة في شمال غزة وشيكة.

وفقا للتقرير، فإن 300 ألف شخص ما زالوا محاصرين في شمال غزة، علما أن واحدا من كل ثلاثة أطفال في غزة دون سن الثانية يعانون من "سوء التغذية الحاد"، ومن المتوقع أن "تصل المجاعة إلى شمال غزة في مايو/أيار المقبل".

ويمضي التقرير في القول إن المجاعة الوشيكة يمكن وقفها إذا سمح لمنظمات الإغاثة بالوصول الكامل إلى قطاع غزة لجلب الغذاء والماء والمنتجات الغذائية الأخرى إلى السكان المدنيين، وأن "وقف إطلاق النار الإنساني ضروري" لتحقيق هذه الغاية.

وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين، إن "الناس في غزة يتضورون جوعا حتى الموت الآن".

وأضافت إن "السرعة التي انتشرت بها أزمة الجوع وسوء التغذية التي هي من صنع الإنسان في غزة مروعة".

المصدر / فلسطين أون لاين 
#غزة #وقف اطلاق النار #المجاعة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة