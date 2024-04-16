معظمها سُوّيت بالأرض.. تقارير أممية ترصد حجم الدّمار في المناطق الشمالية والشرقية لقطاع غزة

غزة - فلسطين أون لاين

أكد تقرير بحثي صادر عن مركز الأمم المتحدة للأقمار الاصطناعية، أن جميع المباني في المنطقة العازلة التي يقيمها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" داخل قطاع غزة "الشمالية والشرقية"، تعرّضت للتدمير.

وأوضح التقرير أن 90% من المباني في المنطقة العازلة تضرر أو انهار، وهذا يعني أن عدد المباني المدمرة بالكامل 3033 مبنى، والمباني التي تعرضت لأضرار جسيمة 327.

ولفت التقرير إلى أنه من الممكن أن يكون عدد المباني المدمرة في المنطقة العازلة أعلى من ذلك؛ إذ فحص التحليل الدمار والأضرار التي لحقت بالمباني في منطقة تبعد كيلومتراً عن الحدود.

ويراقب مركز الأمم المتحدة للأقمار الاصطناعية ما يحدث في حرب غزة بمساعدة تحليل صور الأقمار الاصطناعية عالية الدقة.

ولهذه الطريقة في المراقبة أهمية كبيرة، لأن الجيش "الإسرائيلي" يقيد دخول الصحفيين إلى قطاع غزة.

وبالإضافة إلى تقرير مركز الأمم المتحدة للأقمار الاصطناعية، فقد صدر هذا الشهر تقرير شامل عن البنك الدولي يتناول الدمار والأضرار التي لحقت بالمباني في قطاع غزة خلال الحرب. ووجد هذا التقرير أنه حتى نهاية شهر يناير/كانون الثاني الماضي، تعرض للتدمير أو الضرر قرابة 60% من المباني السكنية في القطاع، أي حوالي 300 ألف وحدة سكنية.

وذكر البنك الدولي في تقريره أن "الحرب الدائرة في قطاع غزة تسبب خسائر في الأرواح وتشريداً وأضراراً في البنية التحتية بنطاق وسرعة غير مسبوقين".

وأشار إلى أن الأضرار التي لحقت بالمباني وصلت تكلفتها إلى 18.5 مليار دولار، حتى نهاية يناير/كانون الثاني الماضي.