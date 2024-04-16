تخللها سرقة "تبرعات".. الاحتلال يقتحم مدن الضّفة الغربية ويشن حملة اعتقالات للشبان

غزة - فلسطين أون لاين

شنت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، حملات اعتقال ومداهمة لعدة مناطق متفرقة في الضفة الغربية، تخللها حملات اعتقال واعتداءات على المواطنين.

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة برقة شمال المدينة، وسط إطلاق نار عشوائي تجاه منازل المواطنين.

كما اقتحم الجنود مخيم بلاطة شرقي نابلس، واندلعت اشتباكات مسلحة مع المقاومين الذين تصدّوا لتوغل قوات الاحتلال وآلياته.

وداهمت جرافات الاحتلال شوارع المدينة، وعمدت تدمير البنية التحتية في شارع حارة الحشاشين وسط المخيم

في جنين، اندلعت اشتباكات مسلحة بين المقاومين وقوات الاحتلال عقب اقتحامهم حي المراج في مدينة جنين.

وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال اعتقلت عدة شبان خلال اقتحام الحي الشرقي بمدينة جنين، عُرف من بينهم: عز الدين الزرعيني، ومحمد العجاوي، ورامي العجاوي، وفادي الصوص، وصبحي الجعفر.

في قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة حبلة جنوب المدينة، وشنّت حملة اعتقال واسعة لعدد من الشبان، عرف منهم: تامر ياسر عودة، ومراد خليل مرداوي، وعزيز نشأت شهوان وباهر محمد درة.

في الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال عدة مناطق في المدينة، وداهمت منازل عدد من المواطنين، واعتقلت الطالب عبادة فراس وائل أبو شرخ (21 عام )، عقب مداهمة منزله في المنطقة الجنوبية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن عبد الرحمن الفاخوري، من منطقة واد الجوز في الخليل.

في طولكرم، اقتحم عدد كبير من آليات الاحتلال مدينة طولكرم من عدة محاور مخالفة، وداهموا مسجد أبو بكر الصديق واعتلوا سطحه ونصبوا قناصتهم عليه، وصادرت مبلغاً مالياً من تبرعات المصلي، وداهموا عمارة السفاريني ونصبوا القناصة على سطحها.

كما شنت قوات الاحتلال حملة تفتيش واسعة في محيط المسجد وأحياء عزبة الجراد.

في القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم شعفاط شمال شرق القدس، واعتقلت الطفل يزن كيالة (12 عاماً).