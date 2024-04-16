غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال لليوم الـ 193 على التوالي حربه الهمجية على قطاع غزة، مُرتكبًا أبشع المجازر، ومسجلًا إحدى أكبر المذابح التي تصنّف في تاريخ فلسطين. لم يكن هذا الاحتلال ليتمادى بفاشيته المقيتة سوى الصمت الدولي الذي استغله بمواصلة القتل والتدمير، بل وابتكار أساليب تعذيب لا يمكن لعقل تصوره، وفي مذبحة مجمع الشفاء الطبي خير مثال على كل الانتهاكات التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني، خلال حرب الإبادة الجماعية على غزة.

وأكدت وزارة الصحة خلال التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" المستمر لليوم الـ 193 على قطاع غزة، ارتقاء 46 شهيدًا وإصابة 110 آخرين، في 5 مجازر مروعة ارتكبها الاحتلال خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" العسكري على قطاع غزة إلى 33 ألفًا و843 شهيدًا، بالإضافة لـ 76 ألفًا و575 مصابًا بجراح متفاوتة، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 الماضي.

وذكرت "الصحة" أنه لايزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية

في المحافظة الوسطى، دمّر الاحتلال مربعاً سكنياً شمال شركة الكهرباء في محيط مدخل منطقة المغراقة شمال المحافظة الوسطى من قطاع غزة.

وارتقى 3 شهداء وأُصيب العشرات في قصف الاحتلال المتواصل لمناطق شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما استهدفت طائرات الاستطلاع "الإسرائيلية" مجموعة من النازحين قرب مدرسة المفتي في محيط مسجد خالد الخطيب غرب مخيم النصيرات.

وأطلق طيران الاحتلال المروحي النار شمال النصيرات، بالتزامن مع قصف مدفعي متواصل.

في خان يونس، قال الدفاع المدني، إنه تمكّن من انتشال جثامين 15 شهيدًا بينهم أطفال من مناطق متفرقة في خانيونس جنوب قطاع غزة.

في شمال قطاع غزة، واصل جيش الاحتلال حصاره لمدينة بيت حانون، وأجبر النساء والأطفال على الخروج من مراكز الإيواء، وأبقى على عدد كبير من الشبان المتواجدين في المكان.

وقال الصحفي عماد زقوت، إن قوات الاحتلال تنفّذ منذ أمس الإثنين، عملية عسكرية لإفراغ بيت حانون وشرق جباليا من المواطنين.

وأكد زقوت أن الآليات العسكرية تقدمت تجاه مراكز الإيواء في بيت حانون، وحاصرت مدرسة "مهدية الشوا" المكتظة بالنازحين، منذ الليلة الماضية.

وأشار إلى أن الاحتلال أنشأ مركز تحقيق ميداني خلف المدرسة، وطلب من النساء خلع الحجاب.

كما أجبر كل العائلات المتواجدة في بيت حانون على النزوح منها واعتقل عددًا من الشبان.

التطورات منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم



وفيما يلي المتابعة اليومية لـ"فلسطين أون لاين" حول آخر التطورات الميدانية لحرب "الإبادة الجماعية منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم الثلاثاء:

في رفح، استهدفت طائرات الاحتلال، فجر اليوم، منزلين أحدهما في تل السلطان والآخر في حي الزهور، ما أدى إلى ارتقاء 4 شهداء وإصابة آخرين.

في خان يونس، أطلقت آليات الاحتلال نيرانها بشكل كثيف على شرقي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

في النصيرات، واصل الاحتلال قصفه الجوي والمدفعي لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، مرتكبًا مجازر جديدة ضد العائلات الآمنة.

وفجر اليوم، ارتقى الشيخ عيسى مقداد بعد استهدافه بصاروخ أمام مسجد سلمان في منطقة الحساينة غربي مخيم النصيرات.

كما شنت طائرات الاحتلال غارتين على محيط مسجد معاذ بن جبل في المخيم الجديد شمالي النصيرات. بالتزامن مع قصف مدفعي متفرق على كافة المناطق الشمالية للمخيم.

في البريج، قصفت مدفعية الاحتلال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

واستشهد مواطنون وأصيب آخرون جراء غارة للاحتلال قرب مسجد التوبة في جباليا شمالي قطاع غزة.

في دير البلح، شن طيران الاحتلال غارة على منطقة الحكر في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

في شمال قطاع غزة، أفادت مصادر صحفية بانقطاع الاتصالات والانترنت عن مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة بالتزامن مع توغل جيش الاحتلال.

وأكدت مصادر صحفية أن قوات الاحتلال تحاصر مدرسة "مهدي الشوا" التي تؤوي نازحين في بيت حانون شمال قطاع غزة وتطلق النار باتجاه المدرسة.

وقالت مصادر محلية إن هناك تقدم محدود لقوات الاحتلال شرق مخيم جباليا بالقرب من تلة أبو صفية بالتزامن مع قصف مدفعي كثيف شمال غزة.