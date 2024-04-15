أسير محرر: الاحتلال قتل أحد الأسرى المرضى أثناء التحقيق

خان يونس/ محمد أبو شحمة:

أكد الأسير المحرر لطفي أبو روك أن جيش الاحتلال الإسرائيلي تسبب في قتل الأسير رجاء سمور المريض بمرض السكري أثناء التحقيق في أحد المعتقلات بمدينة القدس المحتلة.

وقال أبو روك (65 عامًا) لـ"فلسطين أون لاين"، عقب الإفراج عنه من سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين: إن "الأسير سمور يعاني من مرض السكر وخلال وجوده في غرفة السجن معنا أصيب بوعكة صحية وطلب من السجانين تقديم العلاج له ولكن لم يتم الموافقة على ذلك وهو ما تسبب في استشهاده".

وأوضح أبو روك أنه تعرض خلال فترة اعتقاله في سجون الاحتلال الإسرائيلي التي استمرت لـ54 يومًا لشتى أشكال التعذيب الجسدي والنفسي من قبل الجنود داخل السجن.

وأضاف: "لم أكن أتوقع أن اخرج من سجون الاحتلال حي أو أرى قطاع غزة من جديد بسبب حجم التعذيب الشديد الذي تعرضت له من قبل السجانين والمحققين داخل السجون".

وبين أن المعتقلين المتواجدين في سجون الاحتلال من أبناء قطاع غزة يعانون من ظروف قاسية داخل المعتقلات وعدم توفر الطعام المناسب لهم أو الشرب، إضافة إلى عدم تقديم الاحتلال العلاج للمرضى والمصابين وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة كالسكري والضغط.

وذكر أن الاحتلال عند الإفراج عنه قام بنقله بسيارات "البوسطة" عند حاجز كرم أبو سالم وأمرهم الجنود بالركض تجاه مدينة رفح جنوب قطاع غزة رغم حالة الاعياء الشديدة والتعب نتيجة التعذيب ووجودهم في السجون بظروف غير إنسانية.

وأشار إلى أنه فقد ابنه خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ودمر جيش الاحتلال أيضا منزله في بلدة خزاعة شرق مدينة خان يونس قطاع غزة، إضافة إلى التنكيل به خلال فترة اعتقاله في السجون.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أفرجت اليوم الاثنين عن 150 اسيرا من سكان قطاع غزة وفق ما ذكرت الهيئة العامة للمعابر والحدود في بيان صحفي اليوم.

المصدر / فلسطين أون لاين