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"تضامنًا مع غزة".. متظاهرون يغلقون جسر "غولدن غيت" الأمريكي

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"تضامنًا مع غزة".. متظاهرون يغلقون جسر "غولدن غيت" الأمريكي

15 ابريل 2024 . الساعة 22:17 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أغلق متظاهرون جسر "غولدن غيت" رمز مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، الاثنين، أمام حركة المرور، للفت الانتباه إلى الأزمة الإنسانية في غزة في ظل العدوان "الإسرائيلي".

وجسر "غولدن غيت" أو البوابة الذهبية، هو جسر معلق يعبر مضيق غولدن غيت والذي يشكل نقطة التقاء بين خليج سان فرانسيسكو والمحيط الهادئ.

وحمل المتظاهرون لافتات ضخمة كُتب عليها "أوقفوا العالم من أجل غزة" و"ارفعوا الحصار عن غزة"، وعرقلوا حركة المرور لفترة في الجسر عبر إيقاف المركبات.

وجرى تصوير المظاهرة من الجو وحظيت صور المظاهرة التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي باهتمام كبير.

وبعد انتهاء المظاهرة دون وقوع حوادث، عادت حركة المرور على الجسر إلى طبيعتها.

كما نظم المئات مظاهرة مماثلة في مدينة شيكاغو، إحدى أكبر المدن الأمريكية، صباحًا، وقطعوا الطريق المؤدي إلى مطار أوهير الدولي لفترة للفت الانتباه إلى ما يحدث في غزة.

المصدر / الأناضول
#غزة #العدوان على غزة

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