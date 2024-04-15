حزب الله يعلن تنفيذه عملية تفجير "قوة عسكرية" قرب الحدود اللبنانية الفلسطينية

غزة - فلسطين أون لاين

أكد حزب الله ، ظهر اليوم الإثنين، أنه تمكّن من استهداف قوة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي قرب الحدود اللبنانية الفلسطينية.

وقال حزب الله في بيان صحافي، "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وبعد متابعة ‏دقيقة وتوقع لتحركات قوات العدو زرع مجاهدو المقاومة الإسلامية عددًا من العبوات الناسفة في ‏منطقة تل إسماعيل المتاخم للحدود مع فلسطين المحتلة داخل الأراضي اللبنانية".

وتابع: "وعند تجاوز قوة ‏تابعة للواء غولاني الحدود ووصولهم الى موقع العبوات تم تفجيرها بهم مما أدى الى وقوع أفرادها ‏بين قتيل وجريح".

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، صباح اليوم، إصابة 4 جنود "إسرائيليون"؛ "أحدهم بجروح خطيرة"، خلال انفجار "مجهول المصدر" في المنطقة الحدودية شمال فلسطين المحتلة. موضحًا أنه يجري التحقيق في الحادثة.