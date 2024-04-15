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الاحتلال يعتقل سيدة بزعم "محاولتها" تنفيذ عملية طعن على حاجز "دير شرف" العسكري بنابلس

15 ابريل 2024 . الساعة 13:05 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الإثنين، سيدة فلسطينية على حاجز "دير شرف" العسكري، شمال غربي مدينة نابلس، بدعوى محاولتها تنفيذ عملية طعن.

وأكدت مصادر محلية أن جنود الاحتلال اعتقلوا سيدة فلسطينية قرب حاجز "دير شرف" العسكري، بعد أن أشهروا السلاح في وجهها، وأطلقوا عيارات تحذيرية في الهواء. ونقلوها لجهة غير معلومة.

وقالت مصادر عبرية، إن مواطنة فلسطينية حاولت تنفيذ عملية طعن قرب نابلس؛ قبل أن يعتقلها جنود الاحتلال؛ دون وقوع إصابات.

ويُذكر أن حاجز دير شرف اعتقالات واعتداءات وعمليات تنكيل ضد المواطنين على مدار الساعة.

#نابلس #اعتقالات #عملية طعن #الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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