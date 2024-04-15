غزة - فلسطين أون لاين

استشهد شاب فلسطيني وأُصيب ثلاثة آخرين، اليوم الإثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام مدينة نابلس، صباح اليوم.

وأعلنت مستشفى رفيديا الحكومي، استشهاد الشاب يزن اشتية "17 عامًا" من سكان قرية سالم وهو طالب بمدرسة الصناعة بنابلس برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات في مدينة نابلس.

وأوضحت مصادر طبية أن 3 إصابات أخرى، بينهما إصابة خطيرة، وصلت إلى المستشفى ويجري التعامل معها.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه نقلت إلى مشافي نابلس إصابة بالرصاص الحي في القدم (دخول وخروج)، إصابة خطيرة بالرصاص الحي بمنطقة الصدر، وثالثة بالرصاص الحي أيضًا في الصدر والقدم والبطن.

وصباح اليوم، داهمت قوات الاحتلال، حي رفيديا السكني غربي المدينة، من جهة حاجز "صرة" العسكري، عقب اقتحام المدينة من قبل قوات خاصة تابعة للاحتلال. وحاصرات بناية سكنية في شارع المريج بنابلس.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب جعفر بعارة من نابلس، بعد محاصرة منزله.