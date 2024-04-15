الاحتلال يُحاصر بنايةً سكنية في نابلس ويشن حملة اعتقالات في مختلف محافظات الضفة

غزة - فلسطين أون لاين

اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم الإثنين، مناطق متفرقة من محافظات الضفة الغربية المحتلة تخللها اعتقالات واعتداءات على المواطنين.

في نابلس، داهمت قوات الاحتلال، صباح اليوم، حي رفيديا السكني غربي المدينة، من جهة حاجز "صرة" العسكري، عقب اقتحام المدينة من قبل قوات خاصة تابعة للاحتلال.

وحاصرات قوات الاحتلال بناية سكنية في شارع المريج بنابلس.

وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال نادت عبر مكبرات الصوت على أحد المواطنين لتسليم نفسه في البناية المحاصرة في شارع المريج بنابلس.

وقالت سرايا القدس - كتيبة نابلس، "ضمن معركة "طوفان الأقصى"... مقاتلونا أطلقوا النار تجاه قوات الاحتلال خلال اقتحامها شارع المريج في نابلس".

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني، استشهاد شاب في اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وأعلن الهلال الأحمر، إصابة أحد المواطنين إصابة خطيرة ثانية بالرصاص الحي بالصدر والقدم والبطن في مواجهات شارع المريج في مدينة نابلس.

في رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم، قرية المزرعة الشرقية شرقي المدينة، واعتقلت أربعة شبان.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية كفر نعمه غربي المدينة، واعتقلت الجريح تامر محمد خليفة، والشاب محمد منصور عبده بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح.

في طولكرم، اعتقلت قوات عددًا من الشبان بعد مداهمة منازلهم في بلدة كفر اللبد شرقي المدينة، عُرف من بينهم: إبراهيم رجب، وإسلام برهوش، أحمد شاكر أبو خميش، أيوب برهوش، وعبادة الأسود.

واقتحم الاحتلال بلدة عنبتا شرق المدينة، واعتقل المحرر محمد سليم حنون.

كما اقتحم الاحتلال قرية شوفه جنوب شرق طولكرم، واعتقل الشابين محمد ماهر حمد ومحمد نافز أبو عليا.

وأفادت مصادر صحفية بأن عددًا من الجنود اقتحموا بلدة بلعا شرق طولكرم، وداهموا منزلًا لعائلة "يونس" واعتقلوا الشاب فادي يونس.

في جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد جنوب المدينة، واعتقلت الشاب أحمد مجدي ياسين عقب اقتحام منزله وتفتيشه.