مفتي عُمان يبارك الرّد الإيراني على الاحتلال "الإسرائيلي" ويصفه بالأمر "الجريء"

غزة - فلسطين أون لاين

قال المفتي العام لسلطنة عُمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، إن الرد الإيراني على "إسرائيل"، "جريء ويسر الخاطر حقاً، وعسى أن يؤتي أُكُله عما قريب".

ونشر الشيخ أحمد الخليلي، أمس الأحد، تغريدةً عبر موقع "إكس"، قال فيها: "نحيي هذه الخطوة، ونتطلع إلى ما يكسر شوكة نشر الصهاينة وأعوانهم ويخلِّص المسلمين من شرورهم".

ومساء السبت، أطلقت إيران نحو 350 صاروخاً وطائرة بدون طيار تجاه "إسرائيل"، زعمت تل أبيب أنها اعترضت 99% منها، فيما قالت طهران إن نصف الصواريخ أصابت أهدافاً إسرائيلية "بنجاح".

ويعتبر هذا أول هجوم تشنه إيران مباشرة من أراضيها على "إسرائيل"، وليس عبر حلفاء، وجاء رداً على هجوم صاروخي استهدف القسم القنصلي في السفارة الإيرانية بدمشق مطلع أبريل/نيسان الجاري.

ومن جهتها، قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن العملية العسكرية الإيرانية ضد الاحتلال الإسرائيلي، حق طبيعي، ورد مستحق، على عدوان الاحتلال واغتياله قادة الحرس الثوري الإيراني.

وقالت الحركة في تصريح صحافي، أمس الأحد، إنّنا في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "نعتبر العملية العسكرية التي قامت بها الجمهورية الإسلامية في إيران ضد الكيان الصهيوني المحتل، حقاً طبيعياً ورداً مستحقاً على جريمة استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق واغتيال عددٍ من قادة الحرس الثوري فيها".

وأضافت الحركة: "إننا وإذ نؤكّد على الحق الطبيعي للدول ولشعوب المنطقة في الدفاع عن نفسها في مواجهة الاعتداءات الصهيونية، لندعو أمّتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم وقوى المقاومة في المنطقة لمواصلة إسنادهم لطوفان الأقصى، ولحق شعبنا الفلسطيني في الحرية والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس.