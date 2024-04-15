غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال الصهيوني لليوم الـ 192 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" التي يشنها على قطاع غزة، عبر شن الغارات الجوية والمدفعية على كافة المناطق، بالإضافة إلى استخدام سلاح "التجويع" لمعاقبة أكثر من 700 ألف مواطن صامد في شمال القطاع، الأمر الذي أدى إلى ارتقاء عشرات الشهداء نتيجة الجوع والجفاف والشديد.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، ارتكاب الاحتلال الصهيوني 7 مجازر جديدة ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت الصحة خلال التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" المستمر لليوم الـ 192 على قطاع غزة، ارتقاء 68 شهيدًا وإصابة 94 آخرين، في 7 مجازر مروعة ارتكبها الاحتلال خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" العسكري على قطاع غزة إلى 33 ألفًا و797 شهيدًا، بالإضافة لـ 76 ألفًا و465 مصابًا بجراح متفاوتة، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 الماضي.

التطورات الميدانية الأخيرة

في دير البلح، شيّع المواطنون عدد من الشهداء مجهولي الهوية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح.

في النصيرات، دمّر جيش الاحتلال عدة منازل خلف محطة الكهرباء وسط قطاع غزة.

كما شن طيران الاحتلال غارةً على محيط أرض المفتي شمال مخيم النصيرات.

وأفادت مصادر طبية بارتقاء شهيد وإصابة 3 مواطنين في قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين في منطقة أرض المفتي شمال النصيرات وسط قطاع غزة.

وواصل الاحتلال قصفه على محيط أبراج الصالحي شمالي مخيم النصيرات.

وارتقى شهيدان وأُصيب آخرون بعد قصف طيران الاستطلاع "الإسرائيلي" مجموعة من الفلسطينيين قرب مسجد حسن البنا في النصيرات.

في خان يونس، تواصل بلدية بني سهيلا شرق خانيونس إعادة فتح الطرق بعد إزالة الركام الذي أحدثته غارات الاحتلال.

وأعاد المواطنون تأهيل عيادة عبسان الكبيرة شرق خانيونس بعد انسحاب قوات الاحتلال من المنطقة.

تطورات الليلة الماضية حتى فجر اليوم

وفي رصد "فلسطين أون لاين" للتطورات الميدانية الأخيرة منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم الإثنين، فقد واصل الاحتلال قصفه الهمجي على جميع مناطق القطاع وسط تركيز عنيف على المحافظة الوسطى.

في خان يونس، أُصيب 5 مواطنين جراء استهداف طائرات الاحتلال أرض زراعية في حي المنارة جنوب شرقي مدينة خانيونس.

وأكدت مصادر طبية إصابة عدد من المواطنين جراء قصف الطائرات الحربية لمناطق متفرقة في محيط مستشفى الأوروبي.

كما قصفت طائرات الاحتلال منزلين في بلدة الفخاري جنوب شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقال الدفاع المدني في خانيونس، "انتشلنا في محافظة خانيونس اليوم 18 جثة شهيد من مختلف الفئات والأعمار ومن مناطق متفرقة".

وطالب الدفاع المدني الصليب الأحمر بضرورة توفير أكياس الموتى لاستكمال عمليات البحث والانتشال.

في المحافظة الوسطى، واصل الاحتلال قصفه العنيف على جميع مناطق المحافظة الوسطى، ما أدّى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين.

وأطلقت طائرات الاحتلال المسيرة، نيرانها تجاه منازل المواطنين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما قصفت طائرات "كواد كابتر" الأحياء الشمالية للمخيم. وسط تواصل القصف الجوي والمدفعي بشكل كثيف مع سماع أصوات إطلاق نار متواصلة.

وقصف الاحتلال عدة مناطق في محيط أبراج الصالحي وأرض المفتي.

وأفادت مصادر صحفية بأن طائرات الاحتلال دمرت ما تبقى من مسجد حسن البنا بالمخيم الجديد في النصيرات.

في شمال قطاع غزة، عثر المواطنون على عدد من الجثث تحت السواتر الرملية التي أقامها جيش الاحتلال بعد توغله في منطقة مشروع بيت لاهيا شمال غزة.