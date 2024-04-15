في اليوم الـ 192.. الاحتلال يواصل حربه التّدميرية في قطاع غزة

غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال الصهيوني لليوم الـ 192 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" التي يشنها على قطاع غزة، عبر شن الغارات الجوية والمدفعية على كافة المناطق، بالإضافة إلى استخدام سلاح "التجويع" لمعاقبة أكثر من 700 ألف مواطن صامد في شمال القطاع، الأمر الذي أدى إلى ارتقاء عشرات الشهداء نتيجة الجوع والجفاف والشديد.

وفي أحدث إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية، لعدد الضحايا نتيجة الحرب "الإسرائيلية" على غزة، فقد ارتقى منذ 7 أكتوبر أكثر من 33726 شهيدًا، وأصيب ما يتجاوز الـ 76371 آخرين.

وفي رصد "فلسطين أون لاين" للتطورات الميدانية الأخيرة منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم الإثنين، فقد واصل الاحتلال قصفه الهمجي على جميع مناطق القطاع وسط تركيز عنيف على المحافظة الوسطى.

في خان يونس، أُصيب 5 مواطنين جراء استهداف طائرات الاحتلال أرض زراعية في حي المنارة جنوب شرقي مدينة خانيونس.

وأكدت مصادر طبية إصابة عدد من المواطنين جراء قصف الطائرات الحربية لمناطق متفرقة في محيط مستشفى الأوروبي.

كما قصفت طائرات الاحتلال منزلين في بلدة الفخاري جنوب شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقال الدفاع المدني في خانيونس، "انتشلنا في محافظة خانيونس اليوم 18 جثة شهيد من مختلف الفئات والأعمار ومن مناطق متفرقة".

وطالب الدفاع المدني الصليب الأحمر بضرورة توفير أكياس الموتى لاستكمال عمليات البحث والانتشال.

في المحافظة الوسطى، واصل الاحتلال قصفه العنيف على جميع مناطق المحافظة الوسطى، ما أدّى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين.

وأطلقت طائرات الاحتلال المسيرة، نيرانها تجاه منازل المواطنين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما قصفت طائرات "كواد كابتر" الأحياء الشمالية للمخيم. وسط تواصل القصف الجوي والمدفعي بشكل كثيف مع سماع أصوات إطلاق نار متواصلة.

وقصف الاحتلال عدة مناطق في محيط أبراج الصالحي وأرض المفتي.

وأفادت مصادر صحفية بأن طائرات الاحتلال دمرت ما تبقى من مسجد حسن البنا بالمخيم الجديد في النصيرات.

في شمال قطاع غزة، عثر المواطنون على عدد من الجثث تحت السواتر الرملية التي أقامها جيش الاحتلال بعد توغله في منطقة مشروع بيت لاهيا شمال غزة.